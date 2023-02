Wat zegt de kleur van een eidooier over de eetbaarheid van het ei?

“Zo eenvoudig is het niet”, start professor De Meulenaer zijn uitleg. “Wat wel klopt, is dat de voeding van de kip de kleur van de dooier bepaalt. De eieren van kippen die buiten scharrelen en gras kunnen eten, zullen een gelere dooier hebben dan die van kippen die enkel graan krijgen. Maar die extra voedingsstoffen uit gras maken maar een heel klein verschil voor je gezondheid.”

Een ei van een scharrelkip zou iets meer vitamine A kunnen bevatten. “Maar alle eierdooiers, ongeacht de kleur van de dooier, zijn een rijke bron van vitamine A”, relativeert De Meulenaer. “Een ei bevat bijna 900 microgram vitamine A, dat is evenveel als een stukje vette vis. Alleen lever en dus ook paté doen het nog beter, dat is de Mount Everest als het gaat om vitamine A. In België zijn vitamine A-tekorten eerder zeldzaam, dus eigenlijk is dat iets waar je niet wakker van hoeft te liggen. Tenzij je vegan eet, want ons lichaam kan vitamine A uit dierlijke bronnen veel beter opnemen dan uit plantaardige bronnen.”

Drijven of zinken?

Er is één aspect dat je wel iets kan vertellen over de versheid van een ei, maar dat is enkel weggelegd voor wie regelmatig een ei breekt en verschillende soorten eiwit met elkaar kan vergelijken: “Naarmate het ei ouder wordt, verdampt het water in het eiwit en wordt het meer vloeibaar en troebel van kleur. Ook de luchtzak wordt groter en het vliesje komt losser te zitten.” Meteen de reden waarom verse eieren veel moeilijker te pellen zijn dan eieren die een paar dagen oud zijn. Maar de bio-ingenieur geeft mee dat er een trucje is dat veel sneller informatie geeft over de versheid van een ei: “dompel het ei in water: zinkt het, dan is het ei vers, gaat het drijven, dan is ouder.”

Ook de kleur van de schaal vertelt weinig over de kwaliteit van het ei, maakt de professor duidelijk. “Of een kip witte eieren legt of bruine wordt enkel bepaald door het ras. In België hebben we een voorkeur voor bruine eieren, in ons hoofd lijken die gezonder. Maar volgens een Nederlands onderzoek zouden witte eieren beter zijn qua productiviteit, en bovendien zijn ze goedkoper.” Conclusie? Koop met een gerust hart witte eieren.

Zo verminder je het risico op salmonella

De professor heeft niet meteen een voorkeur voor eieren van vrije uitloop of scharrelkippen. “Vanuit gezondheidsstandpunt - zonder rekening te houden met dierenwelzijn - heb ik niks tegen een legbatterij”, vertelt de professor. “Bij deze methode komt er minder kippenmest aan de eieren en ligt het risico op een salmonellabesmetting veel lager. Misschien een goede tip voor iedereen die thuis kippen houdt: heb je een ei met kippenmest, was het dan goed af en zet er een kruisje op zodat je het nadien kan verhitten en niet gebruikt voor rauwe bereidingen.”

Daarnaast plaatst de professor nog een andere kanttekening bij de gezondheid van eieren van thuiskippen: “Eieren zijn een excretieproduct, in het ei zitten sporen van wat ze eten. Niet alles vormt een probleem en in kleine hoeveelheden kan het geen kwaad. Maar als je kippen laat scharrelen op vervuilde grond met bijvoorbeeld PFAS, zijn die eieren echt ongezond. Bij kwekerijen worden eieren regelmatig in een labo getest, maar thuis weet je vaak pas laat wat er aan de hand is.”

