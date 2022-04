Wat te doen met slecht weer tijdens de paasvakantie? Foodblogger tipt: “Deze 4 bakrecepten kun je maken met kleuters én tieners”

Paasvakantie en slecht weer: dat vraagt om gezellig met de kinderen aan het bakken te slaan. Kruip samen met ons de keuken in met foodblogger Laurence Bemelmans, gekend als As Cooked by Ginger. Ze geeft makkelijke bakrecepten met een paastwist voor kleuters, lagereschoolkinderen én tieners. “Deel de stapjes van het bakken op zodat de kinderen niet te snel afgeleid zijn.”

De Hasseltse foodblogger Laurence woont momenteel in Cleveland, in het noordoosten van de States samen met haar man en twee jonge kinderen. Daar heeft ze extra veel tijd om haar zoon af en toe eens te laten knoeien in de keuken. “Als je samen met je kindjes de keuken induikt, begin je best te bakken met wat extra geduld”, geeft Laurence als eerste tip mee. “Een makkelijke stelregel hierbij is: hoe kleiner de kindjes, hoe meer geduld je nodig hebt. Je kunt veel opvangen door alles goed voor te bereiden. Wanneer alles al klaar staat, kunnen de kindjes meteen in actie schieten.”

Quote Hoe kleiner de kindjes, hoe meer geduld je nodig hebt, daarom raad ik aan om bij kleuters de verschil­len­de stappen van het bakken op te delen. Laurence Bemelmans, As Cooked by Ginger

“Voor kleuters is het fijn als je de verschillende stappen van het bakken opdeelt. Maak bijvoorbeeld ’s ochtends samen het deeg en zet het gebak in de oven terwijl ze gaan spelen. Als het gebak is afgekoeld in de namiddag, kun je de tijd maken om samen de gebakjes te versieren. Hoe snel de kinderen afgeleid zijn, is natuurlijk heel persoonlijk. Sommige kinderen zijn het roeren al beu na vijf minuten, bij mijn zoon is dat meestal niet het geval. Hij zit regelmatig vol ongeduld voor de oven te wachten tot het bakken klaar is. Verliest hij toch zijn aandacht tijdens het maken van het deeg en begint hij met iets anders te spelen? Dan laat ik dat gewoon gebeuren en maak ik het recept zelf verder af. Meestal is zijn volle aandacht weer terug op het moment dat we het lekker gaan versieren. Of bij het opeten natuurlijk. (lacht)”

Wat kan een kind al in de keuken?

Soms is het moeilijk in te schatten wat je kinderen zelf al kunnen. “Laat recepten waarbij mixers of vuur nodig zijn misschien achterwege en laat je kinderen experimenteren. Wil je toch iets klaarmaken met een mixer of harde dingen snijden? Dan kunnen ze jouw waakzaam oog zeker gebruiken, al zal je versteld staan van wat ze zelf al kunnen als je ze gewoon vertrouwt. Soms zal het eens fout lopen, maar dat is deel van het bakplezier. Zo hing mijn keuken al eens vol slagroom omdat mijn zoon de kom had losgelaten toen ik aan het mixen was. (lacht) Druk je kind dus zeker op het hart dat het de kom goéd moet vasthouden. Oh ja, en pas op met bloem: dat is dolle pret voor kindjes. Mijn zoon klapt héél graag in zijn handen als er bloem aan hangt. (lacht)”

Quote Recepten waarbij kinderen zelf kunnen beslissen hoe ze hun gerecht afwerken vinden ze fijn. Het maakt niet uit hoeveel chocolate chips of M&M’s er in die koekjes zitten, zo geef je ze zelf de keuze. Laurence Bemelmans, As Cooked by Ginger

“Daarnaast heeft Laurence nog enkele extra tips om misbaksels te voorkomen. “Voor de kleintjes kies je liefst geen recepten die te lang duren en die te veel aparte handelingen vragen. Ook gebak waarbij alles héél precies moet zijn, laat je best achterwege. Het is handig als je voor je recept alle ingrediënten in één kom krijgt. Daarom zijn koekjes, muffins, wafels of pannenkoeken altijd een goed plan. Ook recepten waarbij kinderen zelf kunnen beslissen hoe ze het gerecht afwerken vinden ze fijn. Hoeveel chocolate chips ze in de koekjes doen of welke sprinkels ze over het gebak strooien, doet er niet zoveel toe. Ze vinden het gewoon leuk omdat ze dit volledig zelf kunnen doen en de hoeveelheden niet zoveel uitmaken. En als je ze achteraf wil laten opruimen, kan ik de gouden tip geven: beloof dat ze na het opruimen de kom mogen uitlikken, dan gaat het opruimen plots snel. (lacht)”

Tot slot heeft Laurence nog een speciale tip voor ouders van tieners. “Een deel van het plezier is voor hen om alles Instagrammable te maken. Op social media verloopt alles vandaag via video, dus je kunt misschien een plekje voorzien waarbij ze gemakkelijk de verschillende stappen kunnen filmen, bijvoorbeeld aan het raam in de keuken. Recepten met chocolade zien er al snel Instagramproof uit. Zeker als je je brownies of ander gebak afwerkt met frosting en versiert met nog meer chocolade. Daar komen al die paaseitjes goed van pas.”

Volledig scherm M&M-koekjes: simpel en een ideaal recept om vrolijk van te worden. © As Cooked by Ginger

1. Bakken met kleuters

Bakken met kleuters kan superleuk zijn, maar hoe bereid je dat het best voor? “Als ik met mijn 3-jarige zoon bak, zet ik alles klaar in potjes in juiste hoeveelheden en verder laat ik hem alles wat niet gevaarlijk is zelf doen. Met roeren help ik een handje, zodat het deeg goed vermengd geraakt. Voor deze chocolade-bananenmuffins kan je kind gerust de banaan prakken en alle ingrediënten toevoegen. Alles moet gewoon in één kom voor dit gebak. Je kind kan ook de muffinpapiertjes in de plaat laten leggen en helpen met het opvullen ervan. Je moet ze alleen nog de oven inschuiven en er achteraf gezellig samen van proeven!”

Zo maak je de muffins paasproof

“Smeer de bovenkant van de muffins in met gesmolten chocolade en maak konijnenoortjes met twee halve, omgedraaide aardbeitjes. Of plak mini-paaseitjes op de muffins.”

2. Bakken met kinderen uit de lagere school

“Bij de M&M-koekjes is het leuk dat ze met lekker en herkenbaar snoepgoed kunnen bakken en tussendoor al eens kunnen proeven. Ook leuk: je kunt de kindjes gerust zelf de hoeveelheden van de M&M's en chocolade laten bepalen. Appelcake lust dan weer bijna elk kind. Ze kunnen de appels snijden met kidsproof messen of een appelsnijder. Op deze leeftijd is samen de ingrediënten afwegen met de keukenweegschaal leuk en leerrijk.”

Zo maak je de koekjes paasproof “Vervang de M&M’s door paaseitjes voor een paasvariant: simpel en heerlijk.”



Zo maak je de cake paasproof

“Je kunt de bovenkant van de cake versieren met appelschijfjes in de vorm van een konijntje. Een rond schijfje voor het hoofdje en twee halve voor de oren. Nadien kun je altijd met gesmolten chocolade snorharen erbij tekenen.”

3. Bakken met tieners

“In het algemeen eten tieners super graag chocolade én delen ze graag met vrienden. Brownies zijn dus een ideale traktatie. Het is leuk om te maken en niet te moeilijk, waardoor ze dit volledig zelf kunnen maken. Daarnaast duurt het recept ook niet lang. Natuurlijk kun je het ook bekijken als qualitytime en gewoon gezellig samen brownies bakken.”

Zo maak je de brownies paasproof “Het is superlekker om een heleboel paaseitjes doorheen het deeg van je brownie te draaien. Vlak voor het bakken kun je nog wat paaseitjes bovenop de brownie strooien. Zo heb je een échte paasbrownie!”

