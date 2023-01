Wat mag in de microgolfoven en wat niet? Dankzij dit simpel trucje weet je altijd het antwoord

Van snel iets ontdooien tot een kant-en-klare maaltijd opwarmen: de microgolfoven of magnetron is voor veel Belgen onmisbaar in de keuken. Maar opgelet, mag niet zomaar alles in het toestel steken. Sommige materialen en voedingswaren kunnen namelijk voor ernstige ongelukken zorgen. Onze journalist zocht uit wat je wel en niet in die microgolf mag schuiven.

Snel en efficiënt: een magnetron is een echte tijdsbepaarder in de keuken. Door het gebruik van radiogolven kan het toestel je maaltijd in een mum van tijd opwarmen. Maar de golven kunnen ook een negatieve impact hebben op bepaalde doosjes en etenswaren.

Welke materialen van doosjes mogen niet in de microgolf?

Plastic is een materiaal dat veel wordt gebruikt in verpakkingen, maar in de meeste gevallen is het niet geschikt om je voedsel in op te warmen. Bij bepaalde soorten plastic kunnen er namelijk giftige chemicaliën in je eten lekken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij polystereen, een materiaal waar regelmatig kant-en-klare soep in wordt bewaard. Je kan een plastic verpakking alleen als veilig beschouwen, als er het ‘microwave-safe’ icoontje opstaat. Je herkent dat symbool makkelijk aan de drie of vier golven, meestal afgebeeld in een magnetron. Zo simpel valt het dus te achterhalen.

Volledig scherm Het 'microwave-safe' symbooltje vind je terug op zaken die in de microgolf geschoven mogen worden. © ThinkStock

Verder is het ook geen goed idee om aluminium bakjes, of aluminiumfolie in de microgolf te gebruiken. Door de warmte geeft het aluminium vonken en kan het een kletterend geluid veroorzaken. Die vonken kunnen vervolgens tot kortsluiting leiden. Daarnaast kan je ook papieren zakken beter vermijden. Als ze niet zijn geschikt voor je microgolf, kunnen ze gevaarlijke dampen afgeven of vuur vatten. Let tot slot ook op voor houten prikkers in je saté of vleesrolletje. Het hout van de prikkers kan vuur vatten, als het te heet wordt.

Wat mag altijd in je microgolfoven?

Met doosjes of verpakkingen van materialen gemaakt van glas of keramiek zit je in de meeste gevallen goed. Een klassiek bord of een glazen kommetje waar je je eten op legt is dus ideaal. Oudere borden kunnen weleens barsten in de microgolfoven, maar dat is niet gevaarlijk. Het zorgt vooral voor een hoop opruimwerk. Twijfel je toch nog? Check dan of je het ‘microwave-safe’ icoontje kan terugvinden op het materiaal. Als dat het geval is, ben je altijd zeker.

Welke voeding mag wel of niet in de microgolfoven?

Het overgrote deel van voedingswaren kan je zonder problemen in de microgolfoven steken. Er zijn maar een paar uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan groene bladgroenten zoals sla, spinazie en kool. Als je die zomaar in de microgolfoven steekt, kan dat voor vonken zorgen. Let daarnaast ook op voor dikke sauzen. Door de hitte kunnen er kleine ontploffingen ontstaan, waardoor je microgolf volledig onder de saus komt te zitten. Of erger nog: de saus ontploft als je het kommetje uit de magnetron haalt, met brandwonden tot gevolg.

Pas tot slot ook op met eieren in de schaal. Radiogolven brengen vochtdeeltjes van een product in beweging, waardoor het warm wordt. Bij een ei gebeurt dat dus binnenin. De schaal zorgt er echter voor dat de warmte niet kan ontsnappen. Het ei zal bij te veel hitte dus ontploffen. Reken voor een lekker hardgekookt eitje dus liever op je klassieke pannetje op het vuur.

