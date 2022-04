Wat maakt karamel-zeezout zo verslavend? “Smaakcombinatie heeft hetzelfde effect als shot heroïne”

Internationale karameldagVandaag is het Internationale Karameldag. Elke grootmoeder had vroeger wel een blikken doos vol zeemzoete karamellen in de kast staan. Vandaag vind je in de meeste huishoudens daarentegen de geüpdatete versie van die karamel met een vleugje fleur de sel, vaak in een reep van Tony’s Chocolonely met de herkenbare oranje verpakking. Hoe is die karamel-zeezoutsmaak ontstaan en vooral: wat maakt die zo onweerstaanbaar?

Wie in het paaseitjes-assortiment neust, botst zonder twijfel op meerdere varianten met karamel-zeezout. In het patisserie-aanbod kom je dan weer eclairs met een topping van karamel-zeezout tegen, en ook chocoladerepen, macarons, ijs, pudding of zelfs koffie hebben allemaal een salted caramel-variant. Die nieuwe karamelsmaak deed de ooit zo populaire kleverige blokjes karamel naar de achtergrond verdwijnen. Bij traditionele karamel komt onvermijdelijk een stevige snuf zout.

Volledig scherm Karamel-zeezout duikt overal op. Van toppings op taarten tot ijssmaken of chocoladerepen met een 'salty' randje. © ThinkStock

Van toppatissier tot supermarkt

Hoewel we de smaak pas de laatste jaren echt leerden kennen, experimenteerde Franse patissier Henri Le Doux er al mee eind jaren 70. Zijn experiment met een klontje boter in de bekende karamel werd als caramel au beurre salé zelfs erkend als een Bretoens streekproduct. Toen zijn collega-patissier Pierre Hermé hier in de jaren 90 macarons mee begon te vullen, kon die niet snel genoeg een nieuwe lading laten aanleveren. Iedereen geraakte in de ban van de combinatie en de manier waarop dat snufje zout de zoetigheid naar een ander niveau tilt. “In al onze karamel zit een beetje zout", vertelt topchocolatier Joost Arijs daarover. “Het neemt die zware zoetigheid wat weg en maakt karamel wat neutraler en zachter van smaak. Het geeft echt die extra touch en maakt het product interessanter. De trend trekt zich trouwens door naar de rest van de patisserie”, vertelt Arijs. “Ook in dat segment zoeken we steeds meer naar hoe we neutralere smaken kunnen creëren. We houden minder en minder van dat extreme suikerachtige. Een vleugje zout doet wonderen.”

Quote Een vleugje zout neemt de zware zoetigheid van karamel weg en maakt het wat neutraler en zachter van smaak Joost Arijs

Van luxezaken zoals Joost Arijs kwam de smaak uiteindelijk in banketbakkers en grotere fabrikanten of koffieketens terecht. In 2008 was ijsfabrikant Häagen-Dazs de allereerste om de karamel-zeezoutsmaak te introduceren in de supermarkt. 6 maanden later volgde Starbucks met een salted caramel hot chocolate. Ook in de Walmarts van deze wereld begon de smaak op te duiken en toen de toenmalige president Barack Obama een reep chocolade met salted caramel van Fran’s Chocolates uitriep tot zijn all time favourite, barste de populariteit van de smaak helemaal uit zijn voegen.

In eigen land komen we de gouden combinatie onder andere tegen in de oranje reep van Tony’s Chocolonely. In 2013 lanceerde het merk de karamel-zeezoutsmaak als limited edition, maar door het grote succes werd de smaak meteen toegevoegd aan het vaste assortiment. Tot op vandaag is het de meest verkochte chocoladereep van Tony’s.

Volledig scherm In 2013 lanceerde Tony's Chocolonely de caramel sea salt smaak als limited edition, maar door het grote succes ervan namen ze de reep meteen op in hun vaste assortiment. Tot op vandaag is het de meest verkochte smaak. © Tony's Chocolonely

Wat maakt de combinatie zo onweerstaanbaar?

De reden waarom we met zijn allen voor het gouden duo smelten, was zelfs voer voor de wetenschap. In een experiment aan de Universiteit van Florida schotelden wetenschappers 150 proefpersonen gezouten karamel voor. Zij kregen maar geen genoeg van de mengeling van vet, suiker en zout. Iets wat de wetenschappers ‘hedonic escalation’ noemden. Bij het eten van iets zoets, zouts of vettigs treedt er normaal gezien een soort gewenning op in de hersenen, waardoor we al snel genoeg krijgen van de smaak. Wanneer we daarentegen iets eten dat al deze drie smaken bevat, blijft ons brein bij elke hap naar méér vragen, omdat je smaakpapillen in elke hap een andere overheersende smaak ontdekken. Daardoor is er van gewenning geen sprake, en blijft die smaak bij elke hap verrassend.

Quote Bij het eten van iets zoets, zouts of vettigs treedt normaal gezien gewenning o pin de hersenen, maar wanneer iets al die drie aspecten bevat, ontdek je in elke hap iets anders en wil je alleen maar méér

De reactie die karamel-zeezout op die manier op ons brein heeft, vergelijken wetenschappers zelfs met dezelfde reactie als die van een shot heroïne. Onze voorkeur voor suiker en vet is aangeboren, omdat we die nodig hebben om te overleven. Het zoutige zorgt er dan weer voor dat we er niet van kunnen afblijven. Dat totaalpakket maakt het tot een onweerstaanbare combinatie. Met andere woorden: je vindt het lekker en je kunt er niet eens iets aan doen.”

Volgens foodtrendwatcher Nathalie Bekx komt bovenop dat onweerstaanbare aspect ook het nostalgische gevoel van karamel kijken. “Bij onze grootouders kregen we vooral zoetigheid, maar zelf zijn we eerder opgegroeid in een chips-generatie.” Karamel-zeezout is dus de perfecte versmelting van die twee smaakwerelden. Om duimen en vingers bij af te likken.

