Wat koken we volgende week? 5 nieuwe gerechten van HLN Eten ter inspiratie: van puree met hamburgers tot roodbaars met paksoi

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op vrijdag bundelen we deze online, zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Smakelijk!

Maandag: geroosterde portobello’s in peperroomsaus

Met de temperaturen die richting de 30 graden gaan, is het natuurlijk hét moment om die barbecue boven te halen. Niet alleen in het weekend, maar ook tijdens de week kan je ervan genieten. Geen zin in de zoveelste worst op de grill? Probeer dan eens geroosterde portobello’s in peperroomsaus!

Volledig scherm Geroosterde portobello's in peperroomsaus © Wouter Hendrickx

Bereidingstijd: 25 minuten

Ingrediënten

• 1 sjalot

• 1 teentje knoflook

• olijfolie

• 70 ml marsalawijn

• ½ groentebouillonblokje

• 200 ml sojaroom

• 1 el pepertjes in bokaal

• 4-6 portobello’s

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Pel en snipper de sjalot fijn. Pel en plet de knoflook. Verhit een scheutje olijfolie en stoof de sjalot en knoflook zacht. Blus met de marsalawijn. Voeg het groentebouillonblokje en een scheutje water toe en laat 1 minuut inkoken. Voeg de room toe en laat opnieuw even inkoken. Voeg de pepertjes toe en zet de saus opzij.

Wrijf de portobello’s in met olijfolie en kruid met peper en zout. Bak ze op een hete grill of pan goudbruin. Het vocht dat vrijkomt van de portobello’s voeg je toe aan de roomsaus.

Serveer de portobello’s met de roomsaus.

Tip: Dit gerecht is een perfect vegan alternatief voor steak met roomsaus bij frietjes!

Dinsdag: ragù met pasta

Volk over de vloer tijdens deze zonnige dagen? Dan is deze pasta ragù een goed idee om klaar te zetten! De saus zelf duurt amper 20 minuten om te maken en laat je rustig verder garen, terwijl je je gasten ontvangt. Voldoende tijd om ondertussen te aperitieven.

Volledig scherm Ragu met pasta © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 20 minuten

Suddertijd: 2,5 uur

Ingrediënten voor 4 personen

• 100 g pancetta, fijngesneden

• 800 g spiering, in blokjes

• 1 ui, gesnipperd

• 2 tenen knoflook, geperst

• 2 wortelen, in kleine blokjes

• 3 stengels groene selder, in kleine blokjes

• enkele takjes rozemarijn

• enkele takjes salie

• 2 el tomatenpuree

• 350 ml rode wijn

• 800 ml runderbouillon

• 400 g tomatenblokjes uit blik

• 400 g lintpasta

• 30 g Parmezaanse kaas, geraspt

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Bak de pancetta met het vlees in olie rondom bruin. Schep uit de pan. Roerbak er nu de ui met de knoflook, wortel- en selderblokjes zo’n 20 minuten in. Bind de rozemarijn met de salie samen en leg de kruiden mee in de pan. Kruid met peper en zout.

Doe het vlees opnieuw in de pan. Voeg de tomatenpuree toe en roerbak 2 minuten. Giet de wijn en de bouillon in de pan, voeg de tomatenblokjes toe en schep alles goed om. Laat op een zacht vuur, zonder deksel, 2,5 uur sudderen.

Kook de pasta beetgaar. Verdeel over 4 borden, schep er een flinke lepel van de ragù op en werk af met Parmezaanse kaas.

Tip: Je kan de ragù ook garen in de oven op 140°C.

Woensdag: gelakte roodbaars met groene paksoi

Volledig scherm Gelakte roodbaars met paksoi © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten

• 1 stronk broccoli of broccolini, in roosjes

• 4 mini paksoi

• 50 g boter

• 1 tl sojasaus

• snuf chilipoeder

• 600 g roodbaarshaasje

• 50 g maïszetmeel

• 1 el sesamzaadjes

• 1 limoen

• arachideolie

• peper en zout

• ½ sjalot, gesnipperd

• 2 tenen knoflook

• 1 el geraspte gember

• 50 g appelstroop

• 50 g bruine suiker

• 50 g ketjap manis

• 50 ml sojasaus

• 1 el sesamolie

• 50 ml zonnebloemolie

Zo maak je het

Meng de sjalot, knoflook, gember, appelstroop, bruine suiker, ketjap manis, sojasaus, sesamolie en zonnebloemolie voor de marinade. Breng aan de kook en laat 2 minuten koken. Ga er daarna even met een mixer door en laat afkoelen tot kamertemperatuur.

Kook ondertussen de broccoliroosjes beetgaar in licht gezouten water. Halveer de paksoi en bak deze goudbruin in hete olie. Schep de groenten vervolgens uit de pan. Smelt de boter in diezelfde pan tot die lichtbruin kleurt. Voeg vervolgens de sojasaus en het chilipoeder toe. Druppel het over de warme groenten heen.

Haal de vis door het maïszetmeel en klop er het overtollige af. Bak de vis in olie rondom krokant. Bestrijk de vis daarna langs beide kanten met de marinade en bak nog even op een hoog vuur verder. Bestrooi met de sesamzaadje ter afwerking.

Serveer de vis tot slot met de groene groenten en partjes limoen.

Tip: Serveer er gekookte patatjes of volkoren noedels bij.

Donderdag: smeuïge puree met homemade burgers en zoete ui

Puree smaakt altijd, ongeacht het weer. Deze smeuïge versie serveer je met zelfgemaakte burgers en zoete ui. Geen zin in de puree zelf? Dan serveer je die burger en zoete ui gewoon tussen een broodje.

Volledig scherm Puree van Sonja Peeters © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

• 800 g pureeaardappelen

• 500 g gemengd gehakt

• 2 lente-uitjes, in fijne ringen

• 2 el verse tijmblaadjes

• 1 ei

• 20 g paneermeel

• 2 el geroosterde pijnboompitjes

• 1 tl mosterd

• 2 grote zoete uien

• 1 el balsamicoazijn

• 1 el bloem

• 400 ml vleesbouillon

• 1 tl perensiroop

• boter

• 120 ml warme melk

• peper en zout

Zo maak je het

Schil de aardappelen, halveer en kook ze gaar in licht gezouten water.

Meng de lente-uitjes, tijm, het ei, paneermeel, pijnboompitten en de mosterd onder het gehakt. Kruid met peper en zout en maak er met vochtige handen kleine burgers van.

Pel de uien en snijd ze in ringen. Bak de burgertjes aan beide kanten goudbruin en gaar in boter. Haal ze uit de pan en dek af met aluminiumfolie. Giet de boter uit de pan, smelt er een nieuw klontje in en laat de uiringen op een zacht vuurtje 15 minuten bakken. Blus met balsamicoazijn, bestrooi met de bloem en giet er de bouillon bij. Roer er de perensiroop onder en kruid met peper en zout. Laat de saus indikken en leg de burgers in de saus om op te warmen.

Giet de aardappelen af en pureer ze met een stamper. Roer er een klontje boter onder en giet er de melk in delen bij tot je een smeuïge puree krijgt. Kruid met peper en zout. Serveer de burgertjes met de uiensaus en de puree. Werk af met wat extra tijm.

Tip: Door warme melk te gebruiken, vermijd je dat de puree kleverig wordt.

Vrijdag: gevlochten kaasbrood met pesto

Omdat het bij een apéro niet altijd borrelnootjes of chips moeten zijn: een gevlochten kaasbrood met pesto. De perfecte hartige snack voor bij een aperitiefdrankje om het weekend mee in te zetten.

Volledig scherm Gevlochten kaasbrood met pesto van Sonja Peeters © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 10 minuten

Rijstijd: 1 uur

Oventijd: 20 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

Voor het brood

• 500 g bloem

• 25 g fijne suiker

• 7 g instant gist

• 50 g boter, op kamertemperatuur

• snuf zout

• 1 ei

• 225 ml volle melk, lauw

Voor de pesto

• 1 teentje knoflook

• bosje basilicum

• 40 g Parmezaanse kaas, geraspt

• 30 g pijnboompitten

• 50 ml olijfolie

• peper en zout

Voor de afwerking

• 100 g geraspte mozzarella

Zo maak je het

Meng de suiker en de gist onder de bloem. Voeg de zachte boter en het zout toe en kneed alles goed door.

Voeg nu het ei en de melk toe en kneed een 5-tal minuten tot een soepel deeg. Vorm een bal van het deeg, leg het in een kom en dek af met een propere keukenhanddoek. Laat 1 uur op kamertemperatuur rijzen.

Mix ondertussen alle ingrediënten voor de pesto fijn. Kruid met peper en zout.

Kneed na een uur het deeg door. Rol het uit tot een rechthoek van 30 x 40 cm. Bestrijk de bovenkant met de pesto en verdeel er de mozzarella over. Rol het deeg in de lengte op en knijp de naden goed dicht. Snijd de rol in de lengte in drie strengen en maak er een vlecht van. Knijp de boven- en onderkant van het deeg goed dicht. Leg het gevlochten brood op een met bakpapier beklede bakplaat, dek af en laat nog eens een uur rijzen.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Bak het brood 20 minuten in het midden van de oven goudbruin en gaar.

Tip: Je kan de mozzarella perfect vervangen door andere kaassoorten. Denk aan oude kaas, feta of zelfs blauwe kaas.

Schrijf je hieronder in voor onze HLN Eten-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de smakelijkste weetjes én de lekkerste recepten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: