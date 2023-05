Wat kan je eten om je metabolisme te versnellen? En kan je buikvet wegeten? Voedingsdeskundige beantwoordt 10 lezersvragen over gezond eten

Mijn Dieet Seksuologe Kaat Bollen viel 15 kilo af met een intuïtief dieet: “Dit was nooit de bedoeling”

Eten waar je zin in hebt, en toch kilo’s kwijtspelen. Op het eerste gezicht lijkt dat te mooi om waar te zijn, maar het is wel de realiteit voor seksuologe Kaat Bollen. Zij volgt namelijk een intuïtief dieet: ze eet enkel op de momenten waarop ze honger heeft, en combineert dat met een intensief sportschema. “Ik probeer goed naar mijn lichaam te luisteren, maar verbied mezelf niets”, vertelt ze in de HLN Original ‘Mijn Dieet’. Ontdek haar eetpatroon hieronder in de volledige aflevering.