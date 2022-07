Wat kan je doen tegen een voedselvergiftiging (op reis)? Huisarts legt uit: “Drink géén bruiswater of ijskoud water, dat leidt tot meer buikkrampen”

“Je kookt de zoete aardappel beter niet op dezelfde manier als de klassieke”: hoe maak je de zoete patat wel best klaar?

Aardappelen in alle vormen en maten staan wekelijks bij heel wat Belgen op het menu. De afgelopen jaren vind je naast de klassieke aardappel ook de zoete aardappel terug in de winkelrekken en op onze borden. Maar maak je die zoete aardappel op dezelfde manier klaar? En kan je de gewone aardappel in élk aardappelgerecht vervangen door de zoete versie? We vroegen het aan Reinout Reniere, docent in hotelschool Ter Groene Poorte.

20 juni