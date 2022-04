Wat is salmonella en via welke voeding kun je het krijgen? “Groter risico bij echte eieren dan bij de chocoladen versie”

Wat staat er op het seizoensme­nu? Mechelse Bloemkool: “Bak aan in goede boter tot ze mooi goudbruin kleurt”

De bloemkool kennen we natuurlijk allemaal al, maar at je al eens dé Mechelse bloemkool? Deze groentespecialiteit uit Mechelen oogt een tikkeltje kleiner dan een gewone bloemkool en is een echte delicatesse. “Deze variant heeft beduidend meer smaak dan zijn grotere zus", zegt chef Pieter Lefevere van restaurant Floris in Brugge. Hij deelt zijn tips en recepten voor Mechelse bloemkool op pure, Vlaamse én exotische wijze.

26 maart