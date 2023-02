Wat is het effect van langdurig drinken én van ermee te stoppen op je lichaam? “Ik verloor gewicht, slaap beter en heb veel meer energie”

Waarom een maaltijd overslaan minder onschuldig is dan je denkt: “Niet voor niets is intermit­tent fasting uit de top 10 diëten van 2023 gehaald”

Te weinig tijd, geen honger of een streng dieet zoals intermittent fasting: iedereen slaat al weleens een maaltijd over. Volgens een nieuwe Amerikaanse studie denk je daar maar beter twee keer over na. Wat als je toch een maaltijd overslaat? En waarom is het écht geen goed idee? Diëtist Michaël Sels legt uit.

26 januari