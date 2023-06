Wat is de impact van ‘day drinking’ op je lichaam? Toxicoloog duidt: “Zo kan je het ongewenste effect van alcohol verminderen en hoofdpijn tegengaan”

Mooi weer betekent doorgaans ook tijd voor ‘day drinking’. Nee, niet het soort drinken waarbij je de hele dag door drinkt, wel het terrasje vanaf de middag op hete zomerdagen, waarbij er al eens een pintje of een wijntje of twee passeren voor het avondmaal.

Heeft day drinking een impact op ons lichaam?

“Globaal genomen is het antwoord hierop ja”, aldus Jan Tytgat. “Wanneer het warm weer is, heb je overdag meer dorst. Dat dorstgevoel doet je sneller grijpen naar een glas frisdrank of een alcoholisch drankje. Maar hoewel je lichaam uit een biertje of glas wijn ook vocht opneemt om die dorst te compenseren, zit er natuurlijk een addertje onder het gras: de alcohol. Je lichaam reageert scheikundig op alcohol en vraagt zich niet af hoe laat het is of waar die molecule precies vandaan komt.”

Alcohol heeft daarnaast een temperend effect op je hersenen. “Het remt je gedrag en maakt je slaperig, suffer en trager: het omgekeerde effect van een drug zoals speed of cocaïne. Bij de eerste twee glazen heb je misschien nog het gevoel dat je meer energie hebt, beter sociale contacten legt en vrolijker bent, maar dat is een valse indruk. Farmacologisch gezien heeft alcohol altijd een onderdrukkend effect – iets wat duidelijk wordt wanneer we kijken naar de vertraagde reacties in het verkeer. Dat is nog gevaarlijker bij day drinking, omdat je op een warme dag sowieso al slomer bent. Alcohol zal dat effect versterken.”

Als je wat hapjes bij een glaasje cava eet, verschij­nen er kleinere concentra­ties in je bloed en je hersenen en zal je minder beïnvloed zijn.

En dan is er ook nog een meetbaar effect van drinken op een lege maag. “Op een terrasje heb je vaak nog niets gegeten, waardoor je lichaam de alcohol sneller opneemt. Heb je daarentegen al een maaltijd gegeten of eet je op een receptie of terrasje wat hapjes bij een glaasje cava, dan verschijnen er kleinere concentraties in je bloed en je hersenen en zal je minder beïnvloed zijn. Dat is altijd zo. Het is daarentegen slecht advies om te zeggen dat een pakje friet met veel mayonaise of een slagroomtaart een goed begin is van een namiddag vol drank. Maar een onderzoeker die de effecten van alcohol analyseert, zal wel concluderen dat het je minder snel zal beïnvloeden dan wanneer je feest op een lege maag.”

Zal je kater erger zijn als je al in de namiddag begint te drinken?

“Dat kan, en dat heeft dan vooral te maken met uitdroging”, aldus Tytgat. “Wanneer je in de zon zit, zweet je meer. En het zal niet opvallen vanaf het eerste drankje, maar ook alcohol heeft een vochtafdrijvend vermogen. Als je dus de hele namiddag op een terrasje zit en alcohol drinkt, zal je vaker naar het toilet moeten. Als je dan je vochtbalans uit het oog verliest, zal je kater achteraf sterker zijn. Door per twee glazen alcohol een groot glas water of eventueel fruitsap te drinken, kan je het ongewenste effect van de alcohol verminderen – niet doen verdwijnen – en de barstende hoofdpijn achteraf tegengaan.”

Is overdag drinken beter voor je slaap dan een glas wijn bij het avondeten?

Meerdere wetenschappelijke onderzoek toonden eerder al aan dat alcohol je slaapcyclus verstoort. “Normale slaap is opgedeeld in verschillende fasen en alcohol beïnvloedt de verhouding tussen die fasen op een negatieve manier. Hoewel je evenveel uren zal slapen, zal je daardoor niet met een fris gevoel opstaan. Wanneer je ’s ochtends bij het ontbijt een glaasje cava drinkt, hoef je daar niet wakker van te liggen. Je lichaam zal de alcohol al verwerkt hebben wanneer je weer gaat slapen. Dat zal dus relatief weinig effect hebben tegenover wanneer je om zeven of acht uur ’s avonds op een feestje verschillende glazen consumeert en gaat slapen om één of twee uur. Eén glas wijn voor het slapengaan kan sommige mensen helpen de slaap iets beter te vatten omdat ze er rustiger van worden, maar of zo’n bescheiden hoeveelheid al een effect heeft op hoe uitgeslapen je je zal voelen, is niet echt bewezen.”

Hoe geraak je van die kater af? “Je moet je lichaam de tijd gunnen om te ontgiften”, stelt Tytgat. “Alle middeltjes op het internet om alcohol sneller te metaboliseren, zijn kwakzalverij. Het helpt echt niet om nadien een liter water te drinken, een douche te nemen, koffie te drinken of om te joggen. Ook een ijsbad nemen, een koperen munt op je tong leggen of katerdrankjes gaan geen verschil maken. Niet overdag en niet ’s avonds. Het gros van de mensen – alcoholverslaafden uitgezonderd – kan 0,15 gram alcohol per liter bloed per uur doen verdwijnen. Als je één pintje drinkt, heb je na een uur nog ongeveer maximaal 0,2 promille alcohol in je bloed. Je hebt dus ruim een uur nodig om dat helemaal te verwerken. Drink je vier, vijf of zes drankjes op een terrasje, dat heeft je lichaam al verschillende uren nodig om weer nuchter te worden. Mensen onderschatten dat te vaak.”

