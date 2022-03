Wat is de beste manier om je lichaam te detoxen? "Er bestaat niet iets zoals een grote kuis in je lichaam houden"

Het begin van de lente wekt de kriebels op om aan een lenteschoonmaak te beginnen: niet alleen in het huis, maar ook in het lichaam. Wie aan een grondige schoonmaak van het lichaam of detox denkt, denkt automatisch aan sapjes, maar zijn die nodig om je lichaam te detoxen? En wat is zo’n detox of hoe begin je daar best aan? We zetten de visies van oprichter van sapjesmerk JusRé Valérie Lemahieu en voedingsexperte Karolien Olaerts naast elkaar. “Maandenlang als Bourgondiër leven en dan de controle herwinnen door sapjes te drinken, dat klinkt mooi, maar zo werkt het niet.”

Wie aan detox denkt, denkt bijna automatisch aan het drinken van sapjes en minder eten, maar zijn die sapjes wel nodig om je lichaam te detoxen? Volgens voedingsexperte Karolien Olaerts niet. “In het geval van een detox is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat een dergelijke kuur helpt met wat dan ook op gezondheidsvlak”, klinkt het. “Integendeel. In de medische wereld is heel duidelijk afgebakend wat detoxificatie eigenlijk is: het verwijderen van toxines in het lichaam, zoals alcohol, drugs en nicotines. Voedingsgoeroes of influencers zonder wetenschappelijke achtergrond die gesponsord worden om bepaalde producten en mealplans te verkopen, gooien alles vaak op één hoop. Ook pesticiden en bewaarmiddelen zoals E-nummers moeten eraan geloven. Maar er bestaat niet zoiets als een grote kuis in ons lichaam houden.”

“Het is een vaststaand medisch feit dat ons lichaam zelf prima in staat is om komaf te maken met deze stoffen – die blijven nergens opgestapeld zitten. Onze nieren voeren wateroplosbare deeltjes af via onze urine, de lever gaat dan weer vetoplosbare deeltjes omzetten en via de uitwerpselen en urine uitscheiden. Vergeet trouwens ook de huid en de longen niet. Via zweten en uitademen scheiden die afvalstoffen zoals een overschot aan mineralen en CO2 uit.”

Gezond tussendoortje of dagelijkse maaltijd?

Hoe komt het dan dat we vaak denken dat we sapjes moeten drinken om ons lichaam te detoxen? “Ons assortiment begon ooit vanuit een gamma met twee juices, maar vandaag hebben we een heel gamma aan sapjes”, klinkt het bij gewezen purchase manager Valérie Lemahieu. Ze is altijd erg bezig geweest met voeding en startte 6 jaar geleden haar eigen merk JusRé op, waarmee ze koudgeperste, natuurlijke sapjes aanbiedt aan lunchbars, fruit- en groentewinkels en speciaalzaken. “We merken dat het grootste deel van onze klanten voor onze sapjes kiezen als een gezond tussendoortje. De échte detoxers zijn dus niet meteen ons grootste publiek, al bieden we wel detoxkuren aan, omdat de vraag ernaar zo groot werd.”

Volledig scherm Valérie Lemahieu, oprichtster van JusRé: "voor ons draait het rond een gebalanceerde levensstijl, daarom stelden we onze sapjes samen met freelance diëtisten én chefs." © JusRé

Genieten van lekkere dingen blijft binnen de detoxkuren die ze aanbieden centraal staan. “En tegelijkertijd betekenen onze sapjes voor veel mensen wel degelijk de sprong naar een gezonder leven. Soms heb je na een periode zoals de feestdagen of een vakantie bijvoorbeeld nood aan een manier om het voor jezelf even rustiger aan te doen. Dan zijn die sapjes wel handig. Om een hongergevoel te vermijden wanneer mensen toch voor een full detox zouden kiezen, bieden wij een breed assortiment aan van 11 verschillende detoxproducten per dag. In samenspraak met freelance diëtisten én chefs bespreken we wat er zoal in dat gezond dagschema thuishoort.”

Dat resulteerde in 4 kleine shotjes, geconcentreerde drankjes van 125 ml om het metabolisme mee op te starten, 1 drink van 400 ml met 72% water, afgewisseld door 6 ‘gevulde’ smoothies of juices per dag. “Onze sapjes bevatten ook altijd rauwe producten zonder aroma’s, bewaarmiddelen of kleurstoffen. Enkel kurkuma en spirulina vind je terug in poedervorm, alle andere ingrediënten zijn onbewerkt en omwille van die reden maar 28 dagen houdbaar. Onze klanten spreken nooit over een hongergevoel, maar voelen soms wel de drang om te knabbelen, wat te begrijpen is. Dan bevelen wij extra groenten aan om die detox te ondersteunen.”

Volledig scherm "Alleen maar sapjes drinken zal niet helpen op lange termijn", klinkt het bij Karolien Olaerts. "Daarom zien wij onze sapjes eerder als een beginpunt richting een algemene gezonde levensstijl", klinkt het op haar beurt bij Valérie Mahieu van JusRé. © Getty Images

Geen dieet, wel gebalanceerd eten

Wat zegt de voedingsexperte daarover? “Er bestaan anno 2022 inderdaad vele vormen van zogenaamde detoxkuren”, aldus Karolien Olaerts. “Bij een sapjeskuur zet je jezelf eigenlijk op een restrictief vloeibaar dieet. Als je daarna weer gewoon gaat eten, kan dat heel wat klachten met zich meebrengen. Denk maar aan energietekorten, hoofdpijn, je slap voelen, darmen die in de war zijn en ga zo maar door. Sommige kuren gaan ook heel drastisch het schrappen van enkele voedingsgroepen aanbevelen, waaronder de klassieke zwarte schapen zoals gluten, lactose en koolhydraten. In de staart van intermittent fasting duiken er nu ook gevaarlijke trends op zoals vijf dagen niet eten of watervasten. Het is dan ook een aanlokkelijk idee om maandenlang als een echte Bourgondiër te leven en de controle te herwinnen door enkele dagen sapjes te drinken. Helaas werkt ons lichaam niet zo. Er valt veel meer te zeggen voor een gezond eetpatroon dat je dagelijks kan volhouden – ook al klinkt dat een pak saaier. Pas op, ik heb zeker niets tegen sapjes, maar ze bieden geen gezondheidsvoordelen” besluit Karolien. “Drink ze omdat je ze lekker vindt en als onderdeel van een evenwichtig eetpatroon.”

Vanuit diezelfde gedachtegang wil Valérie het onderscheid tussen een dieet en de sapjes van JusRé graag benadrukken. “Wij staan absoluut niet voor een dieet, wél voor een gebalanceerde manier van eten. Een reset met onze sapjes kan daar een waardevol onderdeel van zijn en voor veel mensen een beginpunt naar een algemenere gezonde levensstijl. Mensen die altijd behoorlijk ongezond geleefd hebben, kunnen via zo’n detoxkuur hun levensstijl in kleine stapjes aanpassen. Door regelmatig sapjes vol voedingsstoffen te drinken, geraken ze makkelijker hun behoefte aan suiker en vetten kwijt. Wij zullen ook nooit een drastische detox aanbevelen, omdat dat inderdaad niét gezondheidsbevorderend werkt. Voor wie wel de volle vier dagen wil detoxen, raden we altijd aan om de dagen vooraf al lichte, vaste voeding zoals kip, witte vis en groenten te eten. Zo geraakt je lichaam al wat gewend aan de voedingsstoffen.” Dat maakt de overgang vooraf en achteraf makkelijker en de stap naar het gezondere eten kleiner.

To detox or not to detox?

Conclusie? Een detox moet niet per se, want je lichaam detoxt zichzelf. Sapjes kunnen, maar moeten niet. En als je ze drinkt, dan drink je ze beter vanuit een gecontroleerd dagschema of als een gezond tussendoortje zoals zowel Karolien als Valérie benadrukken. Olaerts raadt daarnaast verder aan om witte producten eens door volkoren zaken te vervangen en veel groenten te eten voor wie een ‘reset’ denkt nodig te hebben. “Ook niet te veel alcohol drinken of gesuikerde frisdranken vermijden helpt, net als het matigen van je vleesconsumptie. Wil je echt op die detoxkar springen? Drink dan wat minder alcohol en stop met roken. Daar doe je je lichaam pas écht een plezier mee! En dan kan dat sapje er zeker als een gezond tussendoortje bij.”

