Wat gebeurt er in je lichaam als je per ongeluk de sticker van een appel opeet?

“De stickers die op appels plakken, zijn in geen geval eetbaar”, benadrukt Tim Kievits van de Nederlandse fruittelerscoöperatie FruitMasters. “Als je per ongeluk één stickertje opeet moet je zeker niet panikeren, want je lichaam zal de sticker vanzelf weer uitscheiden”. Dat het stickertje zelf niet schadelijk is op korte termijn, is al één punt om gerust over te zijn. Maar wat met de lijm waarmee die sticker op de appel bevestigd is? “De lijm die gebruikt wordt voor fruitstickers is net zoals alle andere zaken die met voeding te maken hebben wel degelijk voedselveilig en dus niet schadelijk voor je gezondheid”, stelt Kievits gerust. “De fruitsticker komt in direct contact met het product, waardoor de lijm volgens de wet 100% voedselveilig moet zijn. Die testen worden door een onafhankelijk instituut uitgevoerd. Eventuele lijmresten die op de appel blijven zitten, zijn afwasbaar.”

Eco-fruitstickers

Eco-fruitstickers kunnen een stap in de goede richting zijn om minder plastic binnen te krijgen. Bij FruitMasters experimenteerden ze daar als een van de eerste in de sector mee. Dit type stickers zijn vrij van vezels en bevatten geen giftige stoffen, waardoor ze volledig composteren wanneer ze bij het gft-afval belanden. Vandaag is dat gft-afval 4 tot 5 % vervuild, mede door fruitstickers, omdat veel consumenten fruitafval met sticker en al bij het gft-afval gooien. Die stickers verstoppen de installaties en deeltjes van die stickers belanden zo als microplastics in het milieu.

Volledig scherm Fruitstickers van appels weglaten om ervoor te zorgen dat we ze niet opeten en geen microplastic binnenkrijgen, ligt moeilijk omdat je zo amper kunt onderscheiden welke appel van waar afkomstig is. © Shutterstock / Syda Productions “De fruitwereld heeft ook al geëxperimenteerd met stickers van papier, maar dat was geen succes”, licht Kievits toe. “Papier neemt namelijk vocht op, waardoor er schimmelvorming kan ontstaan en de appel sneller bruine plekken kan krijgen. De sticker scheurt ook sneller, waardoor je hem er minder makkelijk af krijgt. Daarom lijken volledig composteerbare stickers een betere keuze voor consument en voor product.” Waarom de fruitindustrie de stickers niet gewoon weglaat? Omdat ze broodnodig zijn. “In de supermarkt vertellen ze ons welke soort appel we meenemen naar huis, want zonder stickers zouden appels lastiger te onderscheiden zijn van elkaar.”

Een korreltje plastic per week

Wie dacht alleen via appelstickers soms plastic op te nemen, zit goed fout. Volgens Wieke van der Vossen, expert voedelveiligheid van het Voedingscentrum, is het moeilijk om te bepalen hoeveel plastic we precies binnenkrijgen. “De Wageningen Universiteit heeft berekend dat het per week om zo’n 0,004 milligram of iets minder dan een korreltje zout gaat. We hebben het dus echt over hele kleine hoeveelheden. Dat is niet zo verwonderlijk, want overal zijn er microplastics terug te vinden. Via bodem, lucht of water belanden ze regelmatig in ons eten. In producten uit zeewater zoals mosselen zitten ze ook. Dat is hoe we ze binnenkrijgen. Het beste wat je kunt doen is mee proberen voorkomen dat er plastic in het milieu terechtkomt, door bijvoorbeeld water uit herbruikbare flessen te drinken en zo weinig mogelijk wegwerpplastic te gebruiken.”

Quote Per week consumeren we zo’n 0,004 milligram microplas­tic, gelijk aan een korreltje zout Wieke van der Vossen , Voedingscentrum

Giftig op lange termijn?

Er wordt dus volop gezocht naar manieren om microplastics zo min mogelijk met onze voeding in aanraking te laten komen, want of die minieme consumptie ook op lange termijn onschadelijk is, is nog koffiedik kijken. “Als er een sterke aanwijzing was dat het slecht is voor onze gezondheid, dan was dat al naar boven komen drijven”, vermoedt Van der Vossen. “Wel ontdekten onderzoekers al dat microplastics soms ziekmakende bacteriën mee de wereld overnemen waardoor ziektes zich makkelijker verspreiden. Of ze nemen andere giftige stoffen mee zoals lood.”

Er kleven dus misschien wel meer gevaren aan die sticker dan we vandaag beseffen, maar in ieder geval is er ook een geruststelling: ons lichaam wordt heel de dag blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, waardoor ons systeem het meeste daarvan gewoon uit zichzelf weet op te ruimen. “Je lichaam breekt veel af of microplastics komen er gewoon weer uit wanneer je naar het toilet gaat”, sluit Van der Vossen af.

