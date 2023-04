Wat eten we volgende week? 5 recepten die de lente wél al in je bord brengen als dat weer nog tegenzit

Droom je al van zomerse temperaturen, maar wil het weer nog niet helemaal mee? Dan breng je die zon gewoon in je bord. Met deze 5 gezondere recepten is de weg richting een ‘summer body’ daarnaast ook net iets minder ver. En dat alles voor een spotprijsje. Aan tafel!

Maandag: quinoa-gehaktballetjes uit de oven van Sandra Bekkari

Quinoa-gehaktballetjes uit de oven van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Deze quinoa-gehaktballetjes kosten minder werk dan je denkt én vallen ongetwijfeld bij iedereen aan tafel in de smaak. Met de heerlijke saus erbij is dit pure comfortfood om de week mee te beginnen, maar dan wel op een gezonde manier.”

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 7 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

30 g quinoa

1 sjalotje

1 teen knoflook

1 courgette

1 prei

1 el tomatenpuree

1/3 tl harissapasta

500 ml passata

½ el Italiaanse kruiden

250 g kalfsgehakt

1 eidooier (van een klein ei)

¾ el ras el hanout

40 g pecorino

1 handvol verse basilicum

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Kook de quinoa 10 minuten in water met een snufje zout of groentebouillon (of gebruik een restje gekookte quinoa).

Snijd het sjalotje en de knoflook fijn. Snijd daarna de courgette in blokjes en de prei in fijne ringen.

Stoof het sjalotje en de knoflook aan in een kookpot met olijfolie. Voeg de courgette en de prei toe en stoof even mee. Voeg de tomatenpuree, de harissa, de passata en de Italiaanse kruiden toe. Kruid met zwarte peper en een snufje zout. Laat 10 minuten sudderen.

Meng het gehakt met de quinoa, de eidooier en de ras el hanout. Kruid met zwarte peper en een snufje zout, kneed goed en rol balletjes.

Bak de balletjes in een pan met olijfolie.

Doe een scheutje saus in een ovenschaal. Leg de balletjes erin. Overgiet met de rest van de tomaten-groentesaus en bestrooi met de geraspte pecorino.

Bak 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Werk af met het basilicum.

Tip: Spoel je quinoa af voor de beste smaak. Het laagje rond de quinoa kan namelijk stoffig of bitter smaken.

Dinsdag: slasoep met gepocheerd eitje van Piet Huysentruyt

Slasoep met gepocheerd eitje van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Een heerlijke maaltijdsoep die niet te veel geld moet kosten: daar ben ik altijd fan van. In dit recept voor slasoep kan je ook spelen met de ingrediënten. Geen fan van spekblokjes? Pak dan eens kippenreepjes of iets van vis dat je lekker vindt.”

Bereidingstijd: 60 minuten

Prijs: € 5,44 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

2 kroppen gewone sla

1 aardappel

1 preiwit

1 ajuin

20 g boter

2l water

1 el groentebouillon

1 dl room

4 kraakverse eieren

4 el gerookte spekblokjes

1 teentje look, fijngehakt

2 sneetjes brood

1 dl olie

nootmuskaat

Zo maak je het

Snijd de aardappelen, het preiwit en de ajuin in grove stukken. Stoof alles ongeveer 5 minuten aan. Bevochtig na die 5 minuten met het water en voeg de groentebouillon toe.

Laat 30 minuten garen op een zacht vuur.

Was de sla en hou wat frisse blaadjes aan de kant. Snijd de rest van de sla in grove stukken en voeg deze toe aan de soep. Laat goed meekoken tot de sla volledig gaar is.

Mix alles glad en voeg de room toe. Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat naar eigen voorkeur.

Breng water in een brede pot voor 1,5 à 2 liter water net tegen het kookpunt (80 à 90 graden). Voeg 4 eetlepels azijn en een theelepel zout toe. Breek een kakelvers ei in een kopje. Roer in het water zodat er een draaikolk ontstaat. Laat het ei in de tegenrichting van de draaikolk in het water glijden.

Zorg dat de temperatuur van het water constant 80 à 90 graden blijft, dus onder het kookpunt. Gaar het ei 2 à 3 minuten naargelang de grootte van het ei.

Haal de gepocheerde eieren voorzichtig uit het water met een schuimspaan. Verwijder het overtollige water met een handdoek of keukenrol en serveer het gepocheerde eitje meteen op het bord.

Snijd de sneetjes brood in blokjes van 1 cm en bak ze samen met het teentje look goudbruin. Laat ze even uitlekken op een vel keukenpapier.

Bak de gerookste spekblokjes aan in dezelfde pan.

Serveer de soep met het brood, de spekblokjes en schik het gepocheerd ei in het midden.

Overstrooi met de verse broodcroutons van look en versier met de frisse slablaadjes die je nog aan de kant hield tijdens de bereiding.

Tip: Door de sla pas na 30 minuten in de soep toe te voegen, verkrijg je een mooie, frisse slakleur. Als je de sla er te vroeg bijdoet en te lang laat meekoken, krijg je eerder een vieze groene kleur. Ga voor een verse krop sla, en vermijd krulsla of rode sla, anders krijg je snel een te bittere soep.

Woensdag: courgetti spaghetti bolognese van Sandra Bekkari

Courgetti spaghetti bolognese © Luk Thys

Sandra: “Wil je een gezond en koolhydraatarm alternatief voor pasta bolognese? Dan is deze courgetti bolognese het perfecte gerecht. Het is supermakkelijk om te maken en gezond. Daarbovenop heb je veel meer groenten op je bord dan bij de traditionele pasta bolognese.”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 5,25 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

1 kleine rode ui

1 teentje knoflook

olijfolie

200 g runds- of kalfsgehakt

3 wortelen

1 kleine zoete puntpaprika

200 g tomatenblokjes met basilicum (vers of uit blik)

70 g tomatenpuree

Provençaalse kruiden

zwarte peper

een snufje zout

2 courgettes

2 el Parmezaanse kaas

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Hak de rode ui fijn en pers het teentje knoflook.

Stoof de ui en de knoflook aan in olijfolie, maar laat niet kleuren. Voeg het gehakt toe en plet en roer voortdurend met een vork. Snijd de wortelen en de puntpaprika in heel kleine stukjes. Voeg ze toe en laat een 5-tal minuten meestoven.

Voeg de tomatenblokjes en de tomatenpuree toe. Vul het lege blikje van de tomatenpuree met water, roer de restjes los en voeg toe aan de saus. Kruid met Provençaalse kruiden, zwarte peper en zout en laat 25 minuten verder pruttelen.

Snijd de uiteinden van de courgettes en maak slierten met een spiraalsnijder.

Doe de slierten in een ovenschaal. Giet er olijfolie over en kruid met zwarte peper en zout. Dek de ovenschaal af met aluminiumfolie en zet 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Dien op met de saus en werk af met wat geraspte kaas.

Tip: Courgetti (courgettespaghetti) kan je gekookt drie dagen in de koelkast bewaren.

Donderdag: lentelamsstoofpotje van Piet Huysentruyt

Lentelamsstoofpotje van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Een lamsstoofpotje ontdekte ik pas toen ik in sterrenrestaurants begon te werken: een openbaring. Heel zacht en traag gegaard vlees met krokante groentjes, dit recept bevat alles in één.”

Bereidingstijd: 2 uur

Prijs: € 4,82 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

800 g lamsvlees, liefst van de schouder

40 g boter

4 el bloem

3 teentjes look

tijm en laurier

8 jonge wortelen

20 boontjes, extra fijn

2 rapen

1/8 bloemkool

4 witte asperges

4 groene asperges

½ broccoli

20 peultjes

4 lente-uien

½ l witte wijn

1 l water

2 el runderbouillon

1 bosje basilicum

4 el balsamicoazijn

1 kleine courgette

Zo maak je het

Snijd het lamsvlees in blokjes van ongeveer 4 cm op 4 cm. Kruid het met peper en zout.

Neem een brede kookpot en smelt de boter daarin tot die er goudbruin uitziet. Bak het vlees mooi bruin langs beide kanten. Draai het niet te snel om: het moet écht bruin zijn.

Overstrooi het vlees met bloem en roer zodat er geen bloem aan het vlees zelf blijft plakken. Blus dit met witte wijn en voeg water toe, samen met de runderbouillon. Zorg ervoor dat het vlees helemaal onder water staat en voeg indien nodig nog wat water toe.

Kruid bij met tijm, laurier en look.

Laat het stoofpotje 1,5 tot 2 uur op een zacht vuurtje garen tot het vlees zacht is en er een gebonden saus ontstaat.

Schil ondertussen alle groenten en pluk de boontjes en peultjes.

Zet een grote kookpot op het vuur, vul met water en breng aan de kook.

Snijd alle groenten in ongeveer dezelfde grootte. De broccoli en bloemkool mag je in roosjes snijden, de courgette hoef je voor dit recept niet te schillen, maar spoel hem wel eerst even af.

Kook de groenten gaar in het water. Voeg eerst de wortelen toe, gevolgd door de boontjes, rapen, bloemkool, broccoli, peultjes en courgette. Zet een deksel op de pot. Giet ze af als ze gaar zijn en spoel ze af met ijswater, zodat de kleur van de groenten mooi bewaard blijft.

Is het vlees gaar? Dan kan je alles samen serveren. Voeg de groentjes mee bij die stoofpot, breng op smaak met peper, zout en balsamicoazijn. Doe er op het einde nog wat fijngehakte basilicum bij en serveer met rijst of aardappelpuree.

Tip: Let er bij de aankoop van het vlees op dat het er mooi rozig uitziet. Te rood lamsvlees betekent dat het lam eigenlijk al een schaap was geworden. Zo herken je heel makkelijk echt lamsvlees.

Vrijdag: gefrituurde sushikroketjes van Jelle Beeckman

Gefrituurde sushikroketjes van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Jelle: “Deze ‘sushikroketjes’ zijn de ideale snack als je wat sushirijst over hebt van de vorige dag. Zie het een beetje als een Oosterse versie van de typische, Italiaanse arancini. Vul ze met wat je wil of vul ze niet en serveer ze bij een lekker visje met een nog lekkerder sausje.”

Bereidingstijd: 20 min + gaartijd van de rijst

Prijs: € 6,23

Ingrediënten voor 8 à 10 kroketjes

200 gram sushirijst

½ tl suiker

2 tl sushiazijn

snufje zout

10 g koriander (naar wens)

1 stuk komkommer (4 cm)

stuk zalm van 50 gram

chilikruiden

5 el bloem

1 ei

100 g panko (Japans broodkruim)

Voor de mayonaise

3 el mayonaise

1 tl sambal oelek

1 tl honing

sojasaus

Zo maak je het

Kook de sushirijst zoals vermeld op het pakje. Stort uit in een schaal of groot bord en meng er sushiazijn, suiker en zout onder. Laat afkoelen in de koelkast.

Hak de koriander fijn.

Snijd de zijkanten van de komkommer in plakjes (de zaadlijsten gebruiken we niet), snijd dit vervolgens in reepjes en in fijne blokjes. Het is belangrijk dat het écht fijn gesneden is.

Snijd ook de zalm in fijne blokjes.

Roer alles onder de sushirijst. Maak je handen een beetje nat en rol dan gelijke balletjes van de sushirijst. Druk goed aan.

Verwarm de frietketel op 190 °C.

Meng de sambal, mayo en honing.

Kluts het ei. Roer de balletjes door de bloem, het ei en dan de panko. Frituur de balletjes ongeveer 1 minuut tot wanneer ze goudbruin zijn.

Serveer de kroketjes met de dipsaus, een partje limoen en de sojasaus.

Tip: Geen zin om kroketjes te rollen en toch nog wat sushirijst over? Leg de sushirijst dan in een ronde vorm en druk goed aan. Bak in de pan en beleg met allerlei lekkers.

Elke dag vind je een nieuw recept op HLN Eten.

