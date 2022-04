Wat eten we volgende week? 5 gerechten voor op je weekmenu én op het boodschappenlijstje dit weekend

Alsof het per seizoen nog niet ingewikkeld genoeg is om recepten te verzinnen, gooit de lente er ook nog eens een vleugje winter bij. Wil je voorbereid zijn op elke temperatuur en elke aprilse gril? Dan zetten we deze week een perfecte mix van comfort, warme en koude gerechten op het menu. Van gevulde pastaschelpen tot fish and chips: er zal gesmuld worden.

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op vrijdag bundelen we deze online zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Smakelijk!

Maandag: gevulde pastaschelpen met groentesaus

Op maandag kiezen we met plezier voor een bordje comfort met een twist. De heerlijke zachte saus van geroosterde paprika en aardappel is bijzonder voedzaam én lekker. Van een vliegende start gesproken.

Volledig scherm Wat eten we vandaag? Gevulde pastaschelpen met groentesaus van Elise Van de Poele © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 20 minuten

Oventijd: 20 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 700 g zoete aardappel

• 2 grote zoete puntpaprika’s

• 2 teentjes knoflook

• olijfolie

• peper en zout

• 500 ml kippenbouillon

• 250 g kastanjechampignons

• 250 g kippengehakt

• kipkruiden

• 250 g pastaschelpen

Zo maak je het

1. Schil de zoete aardappel en snijd in blokjes van +- 3 cm. Ontpit de paprika’s en snijd deze in 4 stukken. Pel de teentjes knoflook.

2. Leg de zoete aardappel, knoflook en paprika op een bakplaat. Besprenkel ze met olijfolie en kruid met peper en zout. Zet in een voorverwarmde oven van 185 °C gedurende 25 minuten of tot alles zacht is.

3. Mix de zoete aardappel, paprika, knoflook en 250 ml bouillon fijn in een blender of met de mixer. Voeg extra bouillon toe tot je de gewenste sausdikte verkrijgt. Kruid het geheel bij met peper en zout. Giet de saus in een ovenschaal en zet opzij.

4. Snijd de champignons in fijne blokjes. Verhit een scheutje olijfolie en bak op een hoog vuur de champignons en het gehakt goudbruin. Kruid met kipkruiden, peper en zout.

5. Kook de pastaschelpen ondertussen gaar in gezouten water. Giet af en laat uitlekken. Leg de pastaschelpen op de zoeteaardappelsaus en vul ze met de gehaktmengeling.

6. Zet alles in een voorverwarmde oven van 185 °C gedurende 20 minuten.

Tip: Je kunt ook cannelloni vullen met het kippengehakt of de saus voor lasagne gebruiken!

Dinsdag: shakshuka met spekjes en groene groenten

Deze shakshuka met spekjes en groene groenten kun je klaarmaken als ontbijt, lunch of diner. Drie keer inspiratie voor de prijs van één dus. De smaakbom voorziet je van voldoende groen en antioxidanten om de dag vol energie door te komen. Let’s shakshuka it up!

Volledig scherm Wat eten we vandaag? Shakshuka van Elise Van de Poele voor HLN Eten. © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 20 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 sjalot

• 1 teentje knoflook

• 300 g spinazie

• 2 stronkjes mini-Romeinse sla

• olijfolie

• 4 fijne lapjes gerookt spek

• 250 g plattekaas

• nootmuskaat

• peper en zout

• handvol basilicum

• 4 eieren

• chilivlokken

Zo maak je het

1. Pel en snipper de sjalot fijn, pel en plet de knoflook en hak de spinazie grof. Snijd ook de Romeinse sla in partjes.

2. Verhit een scheutje olijfolie in een grote, hoge koekenpan. Voeg de spekjes toe en bak ze krokant. Schep ze daarna meteen uit de pan.

3. Voeg de sjalot en knoflook toe aan de pan en bak op een zacht vuur gaar. Doe vervolgens de spinazie erbij en laat alles 1 minuut stoven. Schep daarna de plattekaas in de pan en kruid alles met nootmuskaat, peper en zout.

4. Verdeel de partjes Romeinse sla en basilicum over de spinazie en breek de 4 eitjes open over de spinazie. Dek af met een deksel of aluminiumfolie en laat de eitjes meebakken op een zacht vuur.

5. Garneer met chilivlokken en extra basilicum naar keuze en serveer de shakshuka met brood.

Tip: het spek kun je ook eens vervangen door geitenkaas of een andere kaas naar keuze. Die voeg je in de bereiding dan toe op hetzelfde moment als de eitjes.

Woensdag: chai-lattebroodpudding

Weet je nooit wat te doen met restjes oud brood? Dan komt dit recept voor een chai-lattebroodpudding als geroepen. De lekker geurende kruiden maken het net iets feestelijker dan een doorsnee broodpudding: ideaal om de week mee te breken.

Volledig scherm Wat eten we vandaag? Chai-lattebroodpudding van Elise Van de Poele voor HLN Eten © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 20 minuten

Oventijd: 40 minuten

Ingrediënten voor 4 tot 6 personen

• 400 g oud brood naar keuze

• 4 kardemompeulen

• 3 eieren

• 90 g honing

• 400 ml (plantaardige) melk

• 100 ml volle (plantaardige) room

• 1 tl kaneel

• mespunt gemalen nootmuskaat

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 185 °C.

2. Hak het brood in grove stukken van 4 tot 5 cm en leg ze in een ingevette ovenschaal.

3. Haal de zaadjes uit de kardemompeulen en maal ze fijn in een vijzel. Klop de eieren ondertussen op met honing, melk, room, kaneel, nootmuskaat en geplette kardemom en giet dit over de stukjes brood. Zorg dat het grootste deel van het brood onder de melk zit.

4. Zet de ovenschaal in de voorverwarmde oven gedurende 40 tot 45 minuten of tot het niet meer vloeibaar is.

5. Maak intussen de karamel. Laat de rietsuiker zonder roeren karamelliseren in een pan. Blus met de appelcider en laat inkoken tot de helft. Voeg de room toe en laat opnieuw even inkoken. Haal de pan van het vuur, voeg nog 1 eetlepel boter toe en roer tot de saus egaal en glanzend is.

6. Haal de broodpudding uit de oven, laat even afkoelen en serveer lauw of koud.

Tip: ook heel lekker met gesmolten chocolade over als topping.

Donderdag: salade to go met erwtjes, kaas en couscous

Eens geen zin in een broodje ‘s middags en op zoek naar een makkelijk alternatief om mee te nemen naar het werk? Deze salade op basis van couscous, erwtjes en kaas is snel klaar en handig om mee te nemen. De yoghurt-dressing maakt het smaakplaatje compleet.

Volledig scherm Wat eten we vandaag? Salade to go van Elise Van de Poele voor HLN Eten. © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 25 minuten

Ingrediënten voor 2 personen

• 100 g volkorencouscous

• 100 g erwtjes (vers of diepvries)

• 70 g volle yoghurt

• 1 el mayonaise

• 5 blaadjes munt

• 8 blaadjes basilicum

• peper en zout

• 1 bakje tuinkers

• ½ komkommer

• 80 g kaas naar keuze

Zo maak je het

1. Breng een pot gezouten water aan de kook. Voeg de volkorencouscous toe en laat 4 minuten koken. Voeg de erwtjes toe en laat nog 1 minuut meekoken. Giet af, spoel even onder koud water en laat alles goed uitlekken.

2. Mix de yoghurt, mayonaise, munt- en basilicumblaadjes, peper en zout fijn in een blender of met een mixer.

3. Snijd de blaadjes tuinkers van het bakje en de komkommer en kaas in fijne blokjes.

4. Meng de erwtjes met de tuinkers, komkommer en kaas. Kruid met een snuf peper en zout.

5. Verdeel de ‘yogonaise’ over de bokalen of de kommen. Beleg met de couscous en de salade en dek af.

Tip: tijd om te lunchen? Dan kap je de salade uit op je bord. Zo wordt de dressing ook meteen perfect verdeeld én eet je de salade makkelijker op.

Vrijdag: fish and chips in Belgisch bier met ovenfrietjes

Vrijdag frietjesdag: met dit recept voor fish and chips in Belgisch bier met zelfgemaakte ovenfrietjes serveer je de Belgische klassieker eens op een andere manier. Kies voor een bier naar keuze voor het beslag. Succes gegarandeerd en een perfect gerechtje om het weekend mee in te gaan.

Volledig scherm Wat eten we vandaag? Fish and chips van Elise Van de Poele voor HLN Eten. © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 50 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• ½ sjalot

• handvol peterselie

• 1 el kappertjes

• 100 g mayonaise

• peper en zout

• 800 g frietaardappelen

• olijfolie

• zout

• 200 g bloem

• 1 kl bakpoeder

• 250 ml

• Belgisch bier

• 80 ml water

• ½ tl zout

• Frituurolie

• 600 g stevige witte visfilet

• bladsalade

• tuinkers

• 1 citroen

• olijfolie

Zo maak je het

1. Maak eerst de tartaar. Hak daarvoor de sjalot, peterselie en kappertjes fijn met een mes of blender en meng met de mayonaise. Kruid met peper en zout en bewaar in de koelkast.

2. Schil de aardappelen en snijd in frietjesvorm. Leg de frietjes op een bakplaat en besprenkel met olijfolie en zout. Zet in een voorverwarmde oven op 185 °C gedurende 35-40 minuten.

3. Maak ondertussen het beslag voor de gefrituurde vis. Meng bloem, bakpoeder, bier, water en zout met een klopper tot een egaal beslag.

4. Verhit 2 centimeter frituurolie in een pan tot 170 °C. Snijd de vis in 4 grote of 8 kleine, gelijke stukken en kruid met peper en zout. Haal een stuk vis door het beslag en frituur onmiddellijk gedurende 5-6 minuten. Herhaal voor de overige vis, laat uitlekken op keukenpapier. Frituur de frietjes daarna op 175 °C tot ze goudbruin zijn.

5. Meng de bladsalade en tuinkers met enkele druppels citroensap, olijfolie en peper en zout. Serveer de gefrituurde vis met de frietjes, tartaar en salade.

Tip: Wie geen bier wil gebruiken, kan het vervangen door spuitwater.

Lees ook: