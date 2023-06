Wat eten we vandaag: zuiders kalkoenstoofpotje

Als één stuk fruit beschim­meld is, moet je dan het hele doosje weggooien?

Het overkomt iedereen wel eens: je koopt een doosje aardbeien of frambozen, en er zitten er al één of meerdere beschimmelde tussen. Gooi je dan alleen die slechte vruchten weg? Of meteen het hele bakje? En wat als je per ongeluk toch schimmel opeet? We vroegen het aan professor Barbara De Coninck van de KU Leuven.