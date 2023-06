Wat eten we vandaag: Tom ka khai noedels

Mozzarella of burrata, wat is het verschil?

We zijn allemaal gek op mozzarella en eten het ook steeds vaker. Belgische zuivelbedrijven produceerden in 2022 liefst 6.000 ton meer mozzarella dan in 2021. Ook burrata zie je steeds vaker opduiken in de winkelrekken. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen die witte bollen? We vroegen het aan Mieke Stevens, zaakvoerder van de Italiaanse delicatessenzaak Casa del Capriccio, die tipt hoe je de lekkernij het best serveert: “Direct uit de koelkast op tafel zetten, dat doe je niet.”