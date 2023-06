Wat eten we vandaag: taco’s met shortrib, guacamole en granny smith salsa

Getest Van McDonald’s tot KFC: waar eet je de lekkerste chicken nuggets? Dominique Persoone test 5 fastfoodketens:“Eén duidelijke winnaar”

Een lekker stukje kip in een krokant jasje: een heleboel kinderen én volwassenen zijn grote fan van chicken nuggets. Maar waar bestel je op vettige vrijdag de allerlekkerste om in je kip cravings te voorzien? Welke zijn de prijs waard? Chef Dominique Persoone ging op pad voor HLN Eten en bezocht 5 bekende fastfoodketens in eigen land. Wie wint ‘the battle of the chicken nuggets’? En bij welke keten blijf je liefst zo ver mogelijk vandaan?