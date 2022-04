Wat eten we vandaag? Taco's met gehakt, rode kool en lokale guacamole

Ingrediënten voor 4 grote of 8 kleine taco’s

• 4 grote of 8 kleine tortillawraps

• 1 kleine sjalot

• ¼ rodekool

• ½ appel

• handvol peterselie

• 2 el appelazijn

• olijfolie

• peper en zout

• 1 kl korianderpoeder

• 1 kl paprikapoeder

• snuf kaneel

• 350 g rundergehakt (of lamsgehakt)

• 1 kl Marmite (of 1 el sojasaus)

• 100 g zure room of yoghurt

• verse munt of koriander