Wat eten we vandaag? Skrei: "Verpak de vis met wat mosseltjes in een papillot in de oven"

Staat op visdag bij jou standaard kabeljauw op het menu? Dan lust je ongetwijfeld ook de seizoensvis skrei die erop lijkt. Het vel ervan is even crispy als dat van krokant gebakken kipfilet en de vis zelf is op zijn best gebakken in de pan. “Skrei is fijner van smaak, minder vettig en heeft een stevigere bite dan kabeljauw”, klinkt het bij chef Sean Uytterhaegen van het nieuwe visrestaurant Marineau in Antwerpen. De chef tipt hoe je die skrei het best klaarmaakt. Aan tafel!

Seizoensvis: skrei Volledig scherm Skrei is op zijn best aan het einde van het seizoen in maart-april. © Shutterstock / Mironov Vladimir • In het seizoen van januari tot april

• Het is een witte rondvis uit de kabeljauwfamilie

• De oorsprong van de vis is Barentszee, ten noorden van Noorwegen en Rusland

• Jaarlijks leggen de vissen een lange reis af om te paren in de Lofoten. Daar staan vissers hen dagenlang op te wachten, want niemand weet precies wanneer ze aankomen. De aankomst valt wel altijd ergens eind januari.

• Rond Valentijn komen de vissen in de winkels, daarom worden ze ook wel ‘liefdesvis’ genoemd.

• Skrei die naar het einde van het seizoen toe verkocht wordt - nu dus - is het sappigst.

• Textuur is steviger dan kabeljauw.

• Je bakt de skrei best altijd op het vel.

Skrei leeft meestal in de Barentszee, maar gaat in de winter op paringstocht naar het zuiden van de Noorse Lofoten-eilanden, zo’n slordige 800 km verderop. De naam ‘skrei’ komt van het Noorse woord ‘skreid’ en betekent vanwege zijn verplaatsing niet toevallig zwerver. In die paringsperiode mag er beperkt gevist worden op skrei, voornamelijk door relatief kleine vissersboten die vaker vislijnen dan netten gebruiken om de vis zo weinig mogelijk te beschadigen. De vis te pakken krijgen, is hard werk , want de stromingen zijn op die locatie zeer onvoorspelbaar. Om te voorkomen dat de vis niet uitsterft, zijn er strenge quota opgesteld. Het aanbod aan skrei is daardoor vrij beperkt en tijdelijk. Op de momenten dat de vis beschikbaar is, gebruiken chefs hem maar al te graag. Door de lange tocht die ze hebben afgelegd, zijn de vissen namelijk ontzettend gespierd, wat ervoor zorgt dat het een stevige, sappige vis is om klaar te maken.

Quote Kabeljauw valt heel snel uit elkaar tijdens het bakken, skrei niet Sean Uytterhaegen

Chef Sean Uytterhaegen van restaurant Marineau legt zelf met veel plezier een skreifilet in de pan. Als echte North Sea Chef promoot hij in zijn eigen restaurant standaard lokaal gevangen vis én seizoensvis. Waaronder de skrei. “In het voorjaar zijn rondvissen zoals lotte, kabeljauw en skrei op hun best. Platvissen als zeetong, tarbot en pladijs zijn nu niet ideaal: ze zijn duur en minder vlezig dan later op het jaar. Mijn filosofie is dat de vis die nu gevangen wordt, klaar is om te eten. Als je voor een bepaald recept echt lang moet zoeken naar een vis, is dat sowieso een slecht teken. Daarom maak ik in deze periode graag skrei klaar. Deze vis lijkt erg op de klassieke kabeljauw zoals wij die kennen, maar is een beetje steviger. Kabeljauw valt heel snel uit elkaar tijdens het bakken, skrei niet. Deze seizoensvis is ook fijner van smaak, minder vettig en heeft meer bite. Het is een heel aangename, nobele vis om mee te werken. Je moet er niet te veel rare dingen mee doen, hou het zo puur mogelijk.”

Crispy skin

Hoe maak je skrei het best klaar? Chef Uytterhaegen legt het met veel plezier uit: “skrei wordt bijna altijd geserveerd mét vel. Het brengt extra smaak en het zorgt ervoor dat de vis één mooi geheel blijft. Het liefst bak ik skrei gewoon in de pan. Gebruik hiervoor een pan met antiaanbaklaag en laat deze goed heet worden. Smelt er een royale klont boter in en bak de skrei op de velkant gedurende twee minuten. Snijd het vel dus zeker niet weg. Wanneer dat lekker crispy gebakken is, is het ongelooflijk smakelijk. Ik vergelijk het graag met krokant gebakken kippenvel, dat moet je ook niet aan de kant schuiven op je bord. Na die twee minuten draai je de vis voorzichtig om en schuif je de pan meteen in de oven, die je eerst voorverwarmt op 120°C. Daarin laat je de vis nog een vijftal minuten rustig verder garen. Dat lijkt een lage temperatuur, maar op deze manier zal de vis op het gemak garen zonder uit te drogen.”

Quote Het vel van de skrei is te vergelij­ken met krokant gebakken kippenvel, heerlijk crispy

En wat serveren we daar het best bij? “Heel klassiek, maar zo lekker: een traditionele beurre blanc saus en wat gestoofde prei of paddenstoelen. Skrei is ook fantastisch in een ovenschotel, bijvoorbeeld met kerstomaatjes, groene asperges, olijven en olijfolie. Zet de schotel 15 tot 20 minuten in een voorverwarmde oven van 180°C. Een ander alternatief is skrei in papillot. Verpak de vis losjes in aluminiumfolie met wat mosseltjes, een scheutje witte wijn, een klontje boter en takjes verse tijm en rozemarijn. Na 12 minuten in de oven is je papillot klaar.”

Volledig scherm Sean Uytterhaegen in actie in de keuken van zijn visrestaurant Marineau. © Willem Huygebaert

Absolute don’ts

Skrei klinkt als een dankbare vis om klaar te maken, toch moet je met enkele zaken oppassen. “Skrei is minder geschikt om rauw te eten in sushi of sashimi, het is echt een vis die gebakken moet worden, net zoals kabeljauw. Ook een pittig stoofpotje of een curry met deze vis is niet ideaal: skrei is zo subtiel van smaak dat die volledig naar de achtergrond geduwd zal worden. De specerijen én de textuur is ook niet robuust genoeg, waardoor de vis toch nog uiteen zal vallen als je die te lang laat pruttelen. Gebruik in een curry daarom liever stevigere vissen zoals lotte of zeewolf. Een andere fout die soms gemaakt wordt, is dat de vis veel te lang wordt gegaard in de pan: op die manier droog je de vis helemaal uit. Wees ook niet bang om de vis te combineren met vet, skrei houdt van goede boter en room.”

Quote Gaar de skrei zeker niet te lang in de pan, anders droog je de vis helemaal uit

Recept: skrei met beurre blanc en Oosterse paddenstoelen Volledig scherm Recept van Skrei met beurre blanc en Oosterse paddenstoelen van chef Sean Uytterhaegen van Marineau in Antwerpen. © Marineau Ingrediënten voor 4 personen • 4 skrei filets (van ± 200 g per persoon)

• een paar klontjes roomboter

• 3 sjalotten – 150 ml droge witte wijn

• 150 ml volle room

• peper en zout

• een klein scheutje citroensap

• 500 g shiitake paddenstoelen

• 1 laurierblad

• een takje tijm

• 1 eetlepel sojasaus

• een klein scheutje sushi azijn Zo maak je het 1. Laat voor de vis een pan met antiaanbaklaag goed heet worden en smelt er dan een klont boter in. Bak de skreifilets op de velkant gedurende 2 minuten. Draai ze dan voorzichtig om en zet de pan nog 5 minuten in een op 120°C voorverwarmde oven.

2. Snijd voor de beurre blanc 2 sjalotjes fijn en fruit ze glazig in een klontje boter. Blus met de wijn en laat deze even inkoken. Voeg dan de room toe en laat opnieuw een beetje inkoken. Breng op smaak met peper, zout en citroensap.

3. Snijd voor de paddenstoelen de shiitakes in plakjes of doormidden. Snijd de derde sjalot fijn en fruit deze aan in hete boter. Voeg de shiitakes, laurier en tijm toe. Laat even aanbakken en voeg dan de sojasaus en de sushi azijn toe. Roeg goed. Overgiet nu met wat water tot de paddenstoelen net onder staan. Breng aan de kook en haal dan van het vuur.

4. Leg op elk bord een stuk vis en schep hierover de paddenstoelen (zonder vocht). Werk af met de beurre blanc. Tip Je kunt een beetje van het shiitake vocht toevoegen aan de beurre blanc en het gerecht met een smeuïge aardappelpuree serveren.

