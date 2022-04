Wat eten we vandaag? Shakshuka met spekjes en groene groenten

Döner kebab viert zijn 50ste verjaardag

De klassieke döner kebab - sappig gesneden vlees, sla, tomaten, uien en veel saus in knapperig platbrood, zoals velen hem ongetwijfeld kennen - viert zijn 50ste verjaardag. Kadir Nurman, die de populaire snack als Turkse immigrant in 1972 introduceerde in Duitsland, stierf in 2013 op 80-jarige leeftijd.

