Wat eten we vandaag? Schorseren: “Laat de klassieke witte saus achterwege en frituur ze eens"

Wanneer was de laatste keer dat je schorseneren op het menu zette? Of beter: wanneer was de laatste keer dat je schorseneren niét bereidde met de klassieke witte saus waarmee de groente geassocieerd wordt? Nochtans zit er veel meer in die schorseneren dan die bereiding alleen: “door de zachte smaak zijn ze heel makkelijk te combineren”, klinkt het bij Jonas en Laurence Haegeman van restaurant De Vijf Seizoenen. Ze vertellen hoe je ze makkelijk klaarmaakt en delen er een uniek receptje bij.

• Ook bekend als keukenmeidenverdriet, omdat het zwart kleverig sap je handen verkleuren tijdens het schillen ervan.

• De schorseneer is een wortelgewas.

• We eten meestal de wortel van de groente, maar ook de jonge blaadjes zijn eetbaar.

• Koop je schorseneren? Let er dan op dat ze stevig aanvoelen, dat ze geen vertakkingen hebben en dat ze helemaal droog zijn.

• Ze bevatten fosfor, calcium en vezelstoffen

Wat doe je als je alles te weten wil komen over schorseneren? Dan klop je aan bij een groenteboer. Bij boer Kris Vervaele uit Zwevezele, één van de weinige schorsenerentelers in ons land, zijn we zeker aan het juiste adres. Weet hij misschien waarom deze groente, die vroeger écht populair was in onze regio, de laatste jaren een beetje in de vergetelheid is beland? “Mijn vader vertelde me vroeger vaak hoe grote industriële voedingsbedrijven zijn volledige oogst kwamen opkopen. Dat ging echt over enorme hoeveelheden”, vertelt Kris. “Toen ik het bedrijf overnam in 1990 was dat daarentegen al lang niet meer het geval. Vandaag zetten we nog maar 1 à 2 hectare, omdat er een kleine markt voor is. Het kost wel wat moeite om ze klaar te maken en veel mensen hebben minder tijd om te koken. Wanneer er ergens reclame is gemaakt voor deze groente merk je dat meteen. Heeft een chef zoals Jeroen Meus ermee gekookt? Dan stijgt de vraag onmiddellijk. (lacht)

Quote Mensen hebben minder tijd om te koken, maar wanneer er ergens reclame gemaakt is over schorsene­ren merk je dat de vraag instant stijgt Boer Kris Vervaele

De schorseneren worden in april en mei gezaaid, om vervolgens te beginnen oogsten vanaf september. “In de loop van 3 à 4 maanden halen we tot 30 ton schorseneren uit de grond. Binnen die schorseneren zijn er vier categorieën: ze zijn groter dan 18, 22, 27 of 32 centimer. Hoe langer de schorseren, hoe beter trouwens. Dat zijn de exemplaren die bedoeld zijn voor de binnenlandse markt. Wat ik zelf echt handig vind, is dat je schorseneren lang kunt bewaren: tot een maand in de koelkast. Ze blijven écht lang vers. Zelf eet ik ze het liefst op de klassieke manier: gekookt en geserveerd met een witte béchamelsaus.”

Volledig scherm Boer Kris Vervaele is één van de weinige schorsenerentelers in België © Marc-Pieter Devos

Suggestie van de chef

Restaurant De Vijf Seizoenen in Brakel, waar broer en zus Jonas en Laurence Haegema (broer en zus) samen achter het fornuis staan, werd in 2021 door We’re Smart Green Guide uitgeroepen tot beste groenterestaurant van het jaar. Voor Laurence zijn schorseneren één van haar lievelingsgroenten. “Als je ze zo ziet liggen, lijken het maar onaantrekkelijke, zwarte stokken. (lacht) Maar het uiterlijk bedriegt zo vaak. Eenmaal geschild, is het een lekkere en gezonde groente die door de zachte smaak met veel andere ingrediënten combineerbaar is. Dat maakt de schorseneer zeer toegankelijk. In februari en maart zijn ze volop in het seizoen, dus zetten we ze in die periode zeker altijd op de kaart.

Quote Mijn eigen lievelings­re­cept met schorsene­ren? Ze karamelli­se­ren en serveren met geitenkaas Laurence Haegeman

Er zijn veel verschillende manieren waarop je schorseneren kunt bereiden. “Zeer eenvoudig is om ze gewoon even te koken en dan te bakken in boter. Maar je kunt ze ook in fijne sliertjes snijden met een dunschiller en kort in ijswater laten rusten. Zo worden ze lekker knapperig en kun je ze rauw bij een slaatje serveren. De sliertjes kun je ook frituren op 170°C, dan krijg je gezonde chips die je kunt gebruiken, om bijvoorbeeld een visgerecht af te werken of zo te serveren bij het aperitief. Bestrooi de chips meteen na het frituren met wat grove zoutvlokken of fleur de sel. Ook schorseneren wokken of er soep mee maken behoren tot de mogelijkheden.”

Volledig scherm Jonas en Laurence Hageman van restaurant De Vijf Seizoenen in Brakel zijn grote fan van schorseneren: "je kunt ze op veel meer manieren bereiden dan enkele die klassieke manier met witte saus/" © Quinten Vanderpoorten

Recept van Laurence Haegeman: gekaramelliseerde schorseneren met geitenkaas Ingrediënten voor 4 personen • 1 kilo schorseneren

• sap van 1 citroen

• zout

• 1 flinke klont boter

• 1 eetlepel suiker

• een scheutje sterke koffie

• 120 g geitenkaas

• peper

• plukjes kervel of een ander groen kruid Zo maak je het 1. Was het zand van de schorseneren en schil ze. Draag latex handschoenen. Leg elke schorseneer meteen na het schillen in een kom ijskoud water dat gemengd is met het citroensap. Zo voorkom je dat de schorseneren bruin kleuren.

2. Vul een diepe kookpot met koud water en een schepje zout. Voeg de schorseneren toe en breng dan aan de kook. Zet het vuur af zodra het water kookt en laat de schorseneren in dit water afkoelen.

3. Haal de schorseneren uit het water en dep ze droog. Snijd ze in schuine stukken.

4. Smelt een klont boter in een braadpan en bak hierin de schorseneren met de suiker. Zodra ze mooi beginnen kleuren, voeg je de koffie toe. Roer voortdurend en laat de koffie helemaal weg koken.

5. Schep de schorseneren op de borden en werk af met verbrokkelde geitenkaas, peper en plukjes kervel. Tip: geef hier eventueel gekookte krieltjes bij.

Aan de slag: hoe schil je schorseneren? • Schrob de zwarte stelen eerst met een borstel onder koud stromend water. Zo verwijder je de aarde die er eventueel nog aanhangt.

• Aangezien dit ‘keukenmeidenverdriet’ je handen snel bruin of zwart maakt, draag je best latex handschoenen om ze te schillen.

• Gebruik een dunschiller om de zwarte buitenlaag te verwijderen.

• Dompel de geschilde schorseneren meteen onder in ijskoud water dat je gemengd hebt met een scheut azijn of het sap van een citroen. Anders krijg je bruin verkleurde schorseneren.

• Als je deze stappen doorloopt, zijn ze klaar voor eender welke bereiding.

