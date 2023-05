Wat eten we vandaag: salade met gegrilde groenten, rode pesto en burrata

WHO roept op om minder suikerver­van­gers te consumeren: hoe gezond zijn ze écht? En in welke producten vind je ze allemaal?

Kies jij regelmatig voor cola zero of een product met een ander alternatief voor ‘echte’ suiker, omdat je denkt dat dit gezonder is? Dan is dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen goed idee. “Vrije suikers door vervangsuikers inruilen, helpt niet met gewichtsverlies op lange termijn en is zéker niet gezonder”, waarschuwen ze in een nieuw rapport. Wat zit er in die soort suiker? En welk effect hebben ze op je lichaam? Voedingsspecialist Christophe Matthys van UZ Leuven legt uit.