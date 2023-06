Wat eten we vandaag: salade met crispy kipblokjes, watermeloen, avocado en tomaat

De 7 favoriete eetadres­sen van sportjour­na­list Maarten Breckx: “Zelfs Barack Obama, Paul McCartney en Brad Pitt kwamen hier al tafelen”

Wanneer sportjournalist Maarten Breckx (37) niét over de sport praat, schuift hij graag zijn voeten onder tafel met zijn vrouw Lies. “We hebben een jachtig leven waarbij we – zeker tijdens de week – niet veel tijd samen kunnen spenderen”, vertelt hij. “Dat maken we goed door tijdens het weekend gezellig samen op restaurant te gaan in zaken waar ál je zintuigen verwend worden.” Hij deelt zijn 7 favoriete eetadressen.