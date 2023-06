Wat eten we vandaag: sabayon met aardbeien

Waarom je best geen warm eten in je koelkast bewaart

Bij deze hoge temperaturen plaatsen we restjes van onze warme maaltijd liefst zo snel mogelijk in de koelkast. Zo blijft het zeker goed en hebben we al een lunch of avondeten voor de volgende dag, toch? “Warm eten in de koelkast steken, houdt ook risico’s i”, klinkt het bij Marcel Zwietering, professor levensmiddelenmicrobiologie, en Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid. Ze leggen uit wat een goed idee is en wat niet.