Wat eten we vandaag? Rammenas: “Smakelijk alternatief voor bloemkool met cocktailsaus bij het aperitief”

Koop jij in de supermarkt vooral standaardgroenten zoals wortels, tomaten en courgette en laat je de onbekende varianten meestal links liggen? Met de rammenas breng je daar graag verandering in. “Knapperig zoals een radijsje, maar zachter van smaak”, vertelt Chef Matthias Speybrouck van restaurant Va et Vient in Kortrijk over de knol. Hij tipt hoe je de rammenas rauw én warm lekker bereidt, en deelt daarbij een exclusief recept om meteen zelf de keuken in te duiken.

Seizoensgroente: witte rammenas Volledig scherm Rammenas © Getty Images • In het seizoen van september tot maart

• Het is een knolgroente en familie van de radijs

• De oorsprong van de groente is Centraal-Azië

• Ziet eruit als een grote, witte wortel met een klein stukje groen loof.

• Ook terug te vinden onder de naam rettich of daikon

• Proeft zoals een radijs, maar dan ietsje minder scherp en peperig

• Een andere variant is de zwarte rammenas (rond of langwerpig) of de zwarte radijs

• Zit bomvol vitamine C

Chef Matthias Speybrouck van restaurant Va et Vient in Kortrijk werkt zeer graag met groenten in zijn keuken. Het is nog net op tijd om zijn advies te vragen over de rammenas, want deze groente is nog tot eind deze maand in het seizoen. “Het is een groente waar je soms niet meteen aan denkt”, klinkt het bij de chef. “Ik ben er weer volop mee aan het experimenteren. Het is vooral een zeer dankbare groente: lekker fris en crispy. Er zit echt pit in! Ook de textuur is heel bijzonder: knapperig, zoals een radijsje, maar dan zachter van smaak.”

In de frituur, in de wok of op een apéroplankje

Klinkt heel mooi en smaakvol, die rammenas, maar hoe maak je hem klaar? Ondanks zijn smaak die aanleunt bij die van een radijsje, is deze knolvariant veel groter. “Je kunt het bereiden voor in een warme maaltijd. Snijd de wortel in stukjes en stoof ze in boter. De smaak zal dan iets weghebben van raapjes. De rammenas is ook handig om te wokken of om goudbruin te frituren in een dun beslag van bloem met bruiswater, dan krijg je iets zoals een Japanse tempura. Door de rammenas te verhitten, verlies je wel veel smaaknuance, daarom ben ik persoonlijk een grotere liefhebber van de rauwe rammenas.”

Quote Serveer rammenas eens rauw als alterna­tief voor de klassieke bloemkool met cocktail­saus bij een aperitief

Voor de rauwe bereiding kun je de groente op verschillende manieren versnijden: in dunne plakjes, in blokjes, in balkjes of gewoon geraspt. “Je eet het bijvoorbeeld rauw bij het aperitief, als alternatief voor de traditionele bloemkool met cocktailsaus. Het is ook lekker als je de rammenas kort marineert in citroensap of azijn, en dan zo verder verwerkt in een slaatje. Wat je daarnaast écht eens moet proberen? Rammenas fermenteren. Dat klinkt zeer moeilijk, maar het is eigenlijk zeer eenvoudig. Los 20 g zout op in 1 liter lauw water. Snijd je geschilde rammenas in plakjes of blokjes en schep ze in een steriele weckpot. Overgiet de rammenas met zoutwater tot alles goed onderstaat en sluit de pot af. Laat enkele weken staan op kamertemperatuur. De opgelegde rammenas heeft dan normaal gezien een fris zuurtje en smaakt heerlijk bij iets vettigs of romigs, zoals crackers met kaascrème, een charcuterieschotel, een hapjesplank en zelfs bij hot dogs in de plaats van augurken. Eenmaal je de pot hebt geopend, moet je deze wel zeker in de koelkast bewaren.”

Wat met overschotjes?

Een rammenas is veel groter dan zijn kleine radijsbroertje: wat doe je met de overschotjes? “De kans dat je hem in één keer gaat opeten, is vrij klein. Verpak een overschotje altijd goed in plastic folie en bewaar onderaan in de koelkast. Zo blijft deze lekkere groente nog minstens twee weken goed. Die kun je dan nog steeds verwerken op de bovenstaande manieren. Zelf maak ik graag springrolls van rammenas, omdat de groente er perfect bijpast qua smaak.”

Recept: springrolls van rammenas en gerookte zalm Volledig scherm Springrolls met rammenas © Matthias Speybrouck Ingrediënten voor 4 personen • 4 grote rijstvellen (bij de Aziatische producten in de supermarkt)

• ½ witte rammenas

• 4 handjes kropsla, mosterdsla of jonge spinazie

• 200 g gerookte zalm, in reepjes

• 4 tot 6 eetlepels Griekse yoghurt

• peper en zout

• klein scheutje olijfolie

• een handje fijngesneden verse kruiden (bv. Chinese bieslook, gewone bieslook of lente-ui) Zo maak je het 1. Dompel de rijstvellen onder in lauw water tot ze zacht zijn en leg ze dan naast elkaar op een schone keukenhanddoek.

2. Schil de rammenas en snijd deze in zeer dunne staafjes of rasp ze.

3. Was de sla en zwier deze droog.

4. Verdeel de zalm, de sla en de rammenas over de vier rijstvellen. Vouw de buitenkanten eerst een stukje naar binnen en rol de vellen dan strak op tot een rolletje. Snijd elk rolletje met een scherp mes schuin in vier stukken.

5. Breng de Griekse yoghurt op smaak met wat peper, zout, olijfolie en de kruiden. Serveer als dip bij de springrolls. Extra tips:

• Dit is een leuk voorgerecht, maar je kunt het ook als aperitiefhapje serveren.

• Maak er een vegetarische versie van en vervang de gerookte zalm door avocado.

