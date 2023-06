Wat eten we vandaag: katsu sando sandwich

Nieuwste, hippe restaurant­gids bundelt de lekkerste Belgische adresjes van stad tot dorp: “Zolang de plek maar lekker, uniek, levendig en overtui­gend is”

Er is een nieuwe, frissere restaurantgids opgestaan naast oude rotten Michelin en Gault&Millau. Le Fooding, een van oorsprong Franse gids, heeft nu ook een lijst van 400 Belgische horecazaken samengesteld die het bezoeken waard zijn. En in tegenstelling tot Michelin en Gault&Millau hoef je daar niet per se avondkleding voor aan of diep in de buidel te tasten: Le Fooding wil de ‘smaak van nu’ vatten met hippe bistro’s, wijnbars of streetfoodketens. Wat vind je allemaal in deze nieuwe foodgids en hoe kwam hij tot stand?