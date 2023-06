Wat eten we vandaag: groentecouscous met gemarineerde inktvisringen en pompelmoes

Waarom kom je zoveel bij vanaf 35 jaar en wat kan je ertegen doen? Voedings­coach deelt 7 eettips om je vetverbran­dings­oven altijd in gang te houden

Wie nog enkele kilo’s wil vermageren voor de zomer, moet vooral niét op dieet gaan, maar wel aandacht besteden aan het metabolisme. “Voeding- en levensstijlkeuzes maken of kraken die vetverbrandingsoven”, legt voedingscoach Anntje Peeters uit. Wat is je metabolisme? En waarom is dat zo belangrijk om gezond te zijn? Peeters beantwoordt 7 vragen én deelt 7 simpele tips om je metabolisme op élke leeftijd te boosten. “Je kan de vertraging ervan tegengaan.”