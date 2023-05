Wat eten we vandaag: Griekse gevulde aubergines

OPROEP. Heb jij een vraag over je barbecue of over hoe je best kunt grillen? Stel ze hier aan onze vleesex­pert

Van een gezellige barbecue op een zomerse dag houden we allemaal: maar hoe krijg je dat toestel aan? Waarom krijg je altijd een zwartgeblakerd vleesje? Hoe maak je vlees, vis of groenten het best klaar op de barbecue en wat mag zeker niét? Is dat één van jouw vragen of zit je met iets anders: stel je vraag dan hieronder aan vleesexpert Hendrik Dierendonck en wie weet lees je binnenkort het antwoord op HLN.