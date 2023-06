Wat eten we vandaag: gevulde tomaten met varkensgehakt

Waar koop je de lekkerste, verse pizza? Italiaanse chef proeft er 10 en buist meer dan de helft. Maar er zijn er 2 die toch hun geld waard zijn

De kans is klein dat je nog nooit een pizza uit de supermarkt hebt meegenomen naar huis wanneer je geen zin had om te koken. Maar hoe vers smaken die ‘verse’ pizza’s? Chef Peppe Giacomazza werpt zijn smaakpapillen in de strijd en proeft tien verse pizza’s binnen twee verschillende categorieën: quattro formaggi en prosciutto. Daarnaast deelt de chef zijn exclusief recept om thuis zelf vers pizzadeeg te maken. “Want dat bepaalt de smaak en kwaliteit van de hele pizza.”