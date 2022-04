Wat eten we vandaag? Chocolade-notentaart met koffielikeur

Foodhack Hoe bak je brood of gebak zonder bloem? “Heel wat alternatie­ven kun je makkelijk zelf thuis maken”

Bloem is een basisingrediënt in heel wat recepten voor brood en gebak. De afgelopen weken was er in winkels een tekort aan bloem: hoe kun je die dan eventueel vervangen voor een even lekker resultaat? “Kijk eerst zeker naar de functie van bloem in je basisrecept”, tipt Laura Verhulst, bekend van de Gentse vegan bakkerij Madam Bakster. Ze geeft verschillende alternatieven voor in brood, cake, koekjes en taart. Daarnaast deelt ze exclusieve bakrecepten om te testen.

12:05