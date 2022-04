Wat eten we vandaag? Chai-lattebroodpudding

Zware week achter de rug? 5 recepten van Sandra Bekkari die je het weekend vol energie insturen

Zin in een frisse energieboost bij de eerste zonnestralen? Zet dan zeker een aantal voorjaarsvitaminen op het menu om de lente — of het weekend — goed in te zetten. “Magnesium vind je onder andere terug in bananen, noten en pure chocolade, en is onmisbaar voor een energiek gevoel”, zegt Sandra Bekkari. Ze stelde vijf recepten samen die je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat van voldoende energie én voedingsstoffen voorzien. Laat die lente maar komen.

