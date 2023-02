Wat eet je best (niet) als je sneller wil herstellen van griep? “Deze smaakmaker kan al verschil maken”

Nu we op weg zijn naar een tweede piek in de griepepidemie is het misschien interessant om te weten wat je kan doen om er zo snel mogelijk vanaf te geraken. Voel je je ellendig? Dan zijn er gelukkig enkele voedingsmiddelen die je kunnen helpen sneller te herstellen. En wat eet je best niét als je jezelf niet kiplekker voelt? Hoogleraar immunologie Huub Savelkoul zet het allemaal op een rijtje.

Samen met de winter staat jammer genoeg ook het griepseizoen weer voor de deur. Het ene na het andere virus doet de ronde, en iedereen kent wel iémand die ziek is. Minder fijn wanneer je net gezellig met iedereen rond de tafel zit tijdens de feestperiode. Als het aan hoogleraar immunologie Huub Savelkoul ligt, eet je in het geval van griep meteen kippensoep als oplossing. “Let op: het is géén vervanging voor medicatie, maar het is wel mogelijk om het ziekteproces ermee te verkorten", meent hij.

“De soep heeft positieve effecten tegen luchtweginfecties.” Niet alleen suggereert wetenschappelijk onderzoek dat kippensoep helpt om die ziekteduur effectief te verkorten, ook in de literatuur blijft het advies opduiken. Zo werd dit onder andere als advies gepresenteerd tijdens de coronapandemie.

Extra oppeppers

Na een dag of drie neemt de koorts vaak af en na een week zijn de ziektesymptomen bij de meesten weg. Is ziek worden dan te voorkomen? Het Voedingscentrum benadrukt naast het belang van voeding alvast het belang van slapen. “Zo is je lichaam gewapend om ziekmakende bacteriën en virussen te bestrijden”, aldus woordvoerder Anne Lutgerink.

Heb je nog een oppepper nodig, dan is het een goed idee om je dieet aan te vullen met bladgroenten, geelwortel of een kom groentesoep. “De antioxidanten uit groenten kunnen je klachten doen afremmen”, vertelt Savelkoul. “Ook de smaakmaker knoflook, verwerkt in een lichte maaltijd, doet een duit in het zakje. Alle kleine beetjes helpen.”

Quote Te veel zout en suikers versterken de ontsteking van een virusinfec­tie. Kies liever voor water en thee. Huub Savelkoul

Heeft wat je drinkt eigenlijk ook invloed op het griepvirus? “Suikerhoudende dranken moet je in ieder geval vermijden”, zegt Savelkoul. “Te veel zout en suikers versterken de ontsteking van een virusinfectie. Kies liever voor water en thee. Een glas vers fruitsap voorziet je van vocht, voedingsvezels en een boost aan vitamine C. Het heeft een ontstekingsremmende werking.”

Vitamine D

En hoe zit het met voedingsupplementen, helpen die voor een betere weerstand? “Vitamine D maak je aan via de huid, maar vanaf oktober staat de zon eigenlijk al te laag.” Savelkoul adviseert dit tekort in pilvorm aan te vullen, in overleg met je huisarts. “Studies tonen aan dat de kans op infecties met griep en zelfs COVID-19 kleiner is wanneer je vitamine D-spiegel op peil is.” Maar ook hiervan kan je geen wonderen verwachten. En je moet op tijd beginnen. “Voor het beste resultaat slik je al vóór september een pilletje van 10 microgram per dag.”

Extra vitamine C-tabletten zijn volgens het Voedingscentrum dan weer niét nodig. “Slimme fabrikanten komen met vitaminepillen die beloven je weerstand te verhogen, maar met een gevarieerd voedingspatroon zit je al goed.” De hoogleraar immunologie is het hiermee eens. “Vitamine C-pillen plas je grotendeels weer uit, maar als je door griep minder eetlust hebt, zijn ze wel een goede vervanger.”

Het virus dood je dus niet met een portie kippensoep, vitaminen of een frisse wandeling, maar je krijgt hem waarschijnlijk wél eerder getackeld.

