Wat doe je (beter niet) tegen een verbrande tong?

Niets zo vervelend als een lepel vol versgemaakte curry je mond inschuiven en dan te laat te ontdekken dat die nog nét iets te warm is om opgegeten te worden. De gevolgen van een te warm hapje of drankje laten zich ook onmiddellijk voelen op je tong: je proeft minder, je papillen zwellen op en in het ergste geval krijg je zelfs een blaar. Zonde van dat verse eten én van de smaak van je eten, maar vooral ook voor je tong: “Zorg zo snel mogelijk voor verkoeling”, vertelt Martijn. En nee, dat betekent niet dat je een ijsblok in je mond moet proppen.

Voor die verkoeling geldt: hoe sneller, hoe beter. “Wanneer je verkoeling zoekt, voorkom je dat de overtollige warmte dieper kan doordringen in het weefsel en meer schade kan aanrichten. Water is in dit geval prima, maar is niet altijd de beste oplossing. Eigenlijk gaat melk nog iets meer kunnen doen door een beschermend laagje op je tong te leggen. Ook yoghurt eten kan hetzelfde effect hebben.” Hetzelfde geldt trouwens voor pikant eten, niet alleen bij een verbrande tong. Bij een Indische curry die net iets té pikant afsmaakt, wordt standaard mango lassi op tafel gezet, een yoghurtdrankje, om zo de pikantheid wat “uit te dunnen”.

Volledig scherm Melk kan helpen tegen een verbrande tong, doordat het een beschermend laagje creëert. © Shutterstock / Pixel-Shot

Oppassen met tandenpoetsen

Nadat je de eerste verkoeling hebt opgezocht, is het ook zeer belangrijk om bepaalde dingen juist niét te doen. “Vermijd stoffen of handelingen die jouw tong opnieuw zullen irriteren", benadrukt Martijn. Ga niet pikant eten, pas op met zuren in voeding en drink zéker geen alcohol. Alcohol gaat extra irriteren en zal het genezingsproces vertragen. Pas ook op met hete dranken wanneer je net je tong hebt verbrand. Je wil niet dat je tong nog eens verbrand. Sla tot slot ook even je tong over tijdens het tandenpoetsen om nog meer irritatie te voorkomen. Afhankelijk van hoe groot ‘de wonde’ is, maak je het anders alleen nog erger.”

Quote Suiker wordt vaak getipt als wondermid­del, maar dat is een mythe: het helpt helemaal niet tegen een verbrande tong Martijn Peters

Ook suiker wordt vaak getipt als wondermiddel tegen een verbrande tong. Een beetje suiker op je verbrande tong zou de pijn meteen een stuk minder maken. Geen suiker in huis? Dan zou honing een perfecte vervanger zijn. “Dit huis-tuin-en-keukenmiddel is een mythe”, spreekt Peters snel tegen. “Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor deze remedie.”

“Tot slot kan je als de pijn te fel is wél op zoek gaan naar verdovende zalven die je mag gebruiken in jouw mond of pijnstillers zoals paracetamol”, vult Martijn aan. Daarvoor raadpleeg je best je apotheker of huisarts. Al blijft voorkomen natuurlijk betere dan genezen en vergeet je dus best niét te blazen voor je een hap neemt van een warm gerecht.

