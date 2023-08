Wanneer gebruik je in een recept best een citroen of een limoen?

Stel: je volgt een recept waarin een citroen op de ingrediëntenlijst staat, terwijl je enkel limoenen in huis hebt van toen je zopas mojito’s maakte. Vormen limoenen een gelijkwaardige vervanger? Of rep je je toch beter naar de winkel voor een netje citroenen? Wat zijn de gevolgen voor bepaalde gerechten als je ze omwisselt, en hoe weet je zélf welke citrusvrucht je best gebruikt? We vroegen het aan ‘cheffluencer’ Daan van der Lecq.

“Citrusvruchten als citroenen en limoenen geven meer diepgang aan een gerecht”, zegt Daan van der Lecq, een Nederlandse online chef die elke dag video’s over koken op sociale media plaatst. “Met citrus kan je de smaak van een zout, zoet of pittig gerecht perfect balanceren, en je geeft het een verfrissende touch.”

Limoensap is veel zachter en zoeter, ook al heeft het een hogere zuurte­graad. Het doet denken aan specerijen, terwijl citroen zuurder smaakt omwille van een lager suikerge­hal­te. Daan van der Lecq

Is er echt een verschil tussen limoen en citroen?

“Ja, toch wel. Lang niet iedereen weet het, maar tussen de twee zit best wel een verschil dat niet alleen visueel is. Een limoen bevat bijvoorbeeld relatief veel meer sap dan een citroen, en de smaak van dat sap is veel zachter en zoeter, ook al heeft het een hogere zuurtegraad. Limoensap doet denken aan specerijen, terwijl citroen zuurder smaakt omwille van een lager suikergehalte.”

Er zijn ook nog andere verschillen tussen de twee. “Limoenen hebben meer sap en een dunnere schil, waardoor ze veel kwetsbaarder zijn en je ze minder lang kan bewaren. In een schaaltje in de woonkamer blijven ze misschien een week goed, in de koelkast ongeveer een maand. Omdat een citroen een dikkere schil heeft en minder sap bevat, blijft hij wél enkele weken goed als je hem op kamertemperatuur bewaart. In het beste geval leg je beide in de kelder, bij een graad of vijftien. Dat is niet te koud en niet te warm.”

In welke gerechten gebruik je het best limoen, en in welke citroen?

“Limoen komt het best tot zijn recht in gerechten waarin veel kruiden en specerijen zitten. Gerechten uit de Mexicaanse of Aziatische keuken bijvoorbeeld, waarin verschillende smaken samenkomen. In een Thais gerecht kunnen bijvoorbeeld vijf soorten zuur of zoet zitten, en daar past limoen het best bij. Ook over een taco knijp je het best een limoen uit. Complexe gerechten vragen om een zuurtoevoeging die meer diepgang biedt, en dat vind je bij limoen. Een limoen gebruik je dus in een recept waarin meer actie is en je grover geschut nodig hebt om op te vallen tussen de verschillende smaken.”

“Citroen is minder complex, en verleent zich meer voor gerechten die simpeler zijn, zoals in de Italiaanse keuken. Ook bij desserts of visgerechten past citroen beter. Een gebakken scholletje heeft bijvoorbeeld een zachte smaak, en een makreel is juist lekker vettig: bij die specifieke smaken kies je best voor citroen. Citroen past bij mildere gerechten omdat de smaak minder overheersend is.”

Hoe verder je van Europa bent met je recept, hoe meer je naar limoen mag neigen. Daan van der Lecq

Daan heeft een algemene vuistregel voor wanneer je twijfelt: “Hoe verder je van Europa bent met je recept, hoe meer je naar limoen mag neigen. Binnen de Europese keuken is citroen vaak het meest geschikt.”

Wat als je ze omwisselt?

“Ik denk dat je dat wel zal proeven. Het is natuurlijk geen ramp, en je moet vooral doen wat je lekker vindt. Maar in het algemeen kan citroen in curry je afleiden, terwijl een simpel gerecht ook goed kan zijn als je een citroen gebruikt in plaats van een limoen, of omgekeerd. Ik denk bijvoorbeeld aan een bolletje ijs, waarbij zowel de zeste van een limoen als een citroen heel lekker zijn. En als je bijvoorbeeld limoen gebruikt bij vis, kan je ook gewoon extra ingrediënten toevoegen, zoals chili, rode ui en een takje koriander om het plaatje compleet te maken.”

