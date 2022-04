Walnotenpancakes met pompelmoes

Hoe kan je brood best bewaren in de diepvries?

Soms koop je een vers brood dat superlekker smaakt, maar simpelweg te veel is om in één weekend tijd op te krijgen. Is het bewaren van dat vers brood in de diepvriezer dan een goed idee? En verandert dat iets aan de voedingsstoffen van het brood of niet? Proefbakker Dirk Braeckman licht toe. “Je bewaart het zelfs het best in de originele papieren broodzak.”

12 april