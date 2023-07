Waarom zwarte olijven zonder pit uit de supermarkt nep zijn

Olijven bij een zomers aperitiefje of door een Griekse salade lusten we allemaal wel, maar hoe komt het eigenlijk dat sommige olijven wel of geen pit hebben? En wat is het verschil tussen groene en zwarte olijven? Als je er zélf het verschil niet tussen proeft, ben je zeker niet alleen. We passeerden bij olijfexpert Ramo Goktepe, zaakvoerder van Taris in Gent om te weten te komen hoe dat kan.

Loop je langs bij je favoriete culinaire shop, dan merk je dat er nogal wat verschillende soorten olijven bestaan. Ramo Goktepe, zaakvoerder van Taris in Gent weet daar alles over. Taris is een unie van producenten die olijven en olijfolie van 28.000 boeren uit West-Turkije over heel de wereld verdeelt. “Alle landen die olijven produceren hebben allemaal olijven die een beetje van elkaar verschillen in smaak. Vergelijk het met verschillende druiven en de andere soorten wijn die daarmee geproduceerd worden. Het ene land heeft een wat andere bodemsamenstelling dan het andere, meer of minder zon, meer of minder warmte. Olijven kunnen daardoor wat van smaak verschillen. Meestal geldt bij olijven: hoe warmer het land, hoe harder en scherper de smaak van de olijven én de olijfolie. Wat je in Marokko of Sicilië aantreft, zal scherper zijn van smaak dan het aanbod in Toscane of Izmir.”

Onrijpe pluk

“De groene olijven die je vaak in de winkel ziet, zijn eigenlijk olijven die al geplukt zijn nog voor ze rijp zijn”, licht Goktepe toe. “Vaak gaan die in een zware pekel en dan is dat proces twee dagen later klaar. Dat is een zuiver industriële verwerking. Waarom industriële producenten dat doen? Om tijd te winnen. Anders moeten ze nog maanden wachten op écht rijpe olijven. Dat kost hen niet alleen tijd, maar ook geld.”

Groene olijven zijn ideaal om de pit eruit te kloppen volgens de olijfexpert. “Als ze langer blijven hangen, dan worden ze donkerder van kleur, tot ze echt rijp zijn. Maar... dan kan je de pit er niet meer uitkloppen, gewoon omdat de olijven daar dan te zacht zijn voor zijn. Voor die grote industriële verhandeling worden de olijven daarom onrijp en groen geplukt.”

Volledig scherm De groene olijven worden onrijp geplukt voor de grote industriële verhandeling. © Shutterstock

Zwarte olijven zonder pit: hoe zit dat dan?

Wie aandachtig oplet in de supermarkt of de speciaalzaak, ziet natuurlijk niet alleen maar grote, groene olijven zonder pit opduiken. Er zijn ook zwarte pitloze exemplaren: maar hoe kan dat dan, als die net rijp zijn en daardoor te zacht om de pit eruit te kloppen? Ze lijken net zo mooi, stevig, rond en glanzend te zijn als de paarse. “Dat zijn geen andere soorten”, legt Goktepe uit. “Dat zijn gewoon groene olijven die na het pekelen in water gezet worden met een zwarte, eetbare kleurstof. Het gaat hier over de toevoeging van E579, een soort van kleuring of verf voor de groene olijf. Dat gebeurt omdat mensen ook olijven zonder pit willen eten die zwart en rijp zijn, het is een kwestie van voorkeur." Het is dus niét zo dat zwarte olijven altijd volledig nep zijn, maar wanneer je de pitloze zwarte exemplaren tegenkomt, kan je er van op aan dat het om kunstmatige zwarte olijven met kleuring gaat.

Zwarte olijven die geen pit hebben, bestaan eigenlijk niet. Ze krijgen alleen die kleur door de toevoeging van E597.

“Groene, onrijpe olijven zijn zeker niet slecht, maar als je écht goede olijven wilt eten, dan moet je zwarte mét pit nemen. En dan liefst olijven die natuurlijk gefermenteerd zijn. Hierbij wordt de volledig rijpe olijf ook gepekeld, net zoals de onrijpe groene. De zwarte worden geplukt en in zout water gelegd, al wordt daar tegenwoordig steeds minder zout voor gebruikt. We laten het proces dan iets langer duren, omdat dat gezonder is. Soms wachten we zelfs zes tot acht maanden, afhankelijk van de grootte van de exemplaren.”

In blik, in bokaal of in vrak?

En als je die olijven tot slot koopt: voor welke kies je dan, de versie in blik, bokaal of vrak? “De verpakking op zich maakt niet uit”, zegt Ramo Goktepe. “In blik, of bokaal, of ook in grote open bakken. Sommige liggen in water, sommige niet. Andere zijn dan weer pikanter gemaakt door marinades zoals bijvoorbeeld look. Maar eigenlijk geldt bij elke verpakking hetzelfde: groene olijven zijn onrijpe olijven die vroeg geplukt zijn, zwarte stevige zijn gekleurd, de zwarte met pit zijn gerijpt.”

Met het prachtige weer raadt de expert olijven mét pit aan om te serveren bij het aperitief. “Neem dan van die zwarte die er precies al wat verfrommeld uitzien. Doe er wat olijfolie over en wat citroensap om de zoute smaak wat te verzachten. En dat ze er wat verfrommeld uitzien? Dan maakt helemaal niets uit. Ze zijn gewoon heel erg lekker.”

