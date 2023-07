Waarom zijn mosselen plots zoveel duurder dit jaar? “Zelfs de plaats van aankoop speelt mee in de prijs die je betaalt”

5 zomerse recepten voor je weekmenu van Piet Huysen­truyt, Jelle Beeckman en Sandra Bekkari om mee af te koelen

Het laatste waar je zin in hebt tijdens een hittegolf: zware gerechten waar je helemaal loom van wordt. Wat je eet is belangrijk als het zo warm is, want de juiste voeding verkoelt je ook. Gelukkig hebben onze 3 HLN-chefs volledig door wat er op het menu moet staan tijdens hete dagen. Met deze 5 recepten zit je goed - en koel - volgende week. Smakelijk!