Waarom zijn mosselen plots zoveel duurder dit jaar? “Het loont echt om de prijzen in de supermarkten te vergelijken om een deal uit te slaan”

Is een Vlaams Culinair Centrum van 46 miljoen euro nodig? Chefs springen in de bres: “We zijn zoveel meer dan frieten en bier”

Vandaag woedt het debat of het Vlaams Culinair Centrum (VCC) dat tegen 2028 in Antwerpen neerstrijkt en 46 miljoen euro zal kosten, echt nodig is of niet. Steeds meer partijen trekken de keuze van Zuhal Demir voor Antwerpen én voor dit project in twijfel. “Maar we mogen onze Vlaamse specialiteiten echt trots in de kijker durven zetten", verdedigt chef Wouter Keersmaekers het idee. Waarom hebben we zo’n centrum nodig? En waaruit bestaat ons culinair erfgoed?