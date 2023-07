Waarom zijn mosselen plots zoveel duurder dit jaar? “Elk gevangen exemplaar moét binnen de 48 uur in de koeltoog van de supermarkt liggen”

Vandaag start het Offerfeest: wat staat er zoal op het menu? En wordt er altijd een lam geslacht of niet?

Voor moslims start vandaag een feestperiode van drie dagen: het Offerfeest. Ze vieren dit Grote Feest of Eid Al-Adha na de bedevaart naar Mekka. Betekent dat ook dat er drie dagen lang lekkernijen op tafel staan? Is een schaap offeren een must? En zijn er andere gerechten die het Offerfeest kleur en smaak geven? Khalid en Ouarda vertellen over de tradities in hun familie.