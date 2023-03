Waarom zijn hopscheuten zo duur? “Soms zelfs 4.000 euro per kilo”

Hop staat bij de meeste mensen vooral bekend als het belangrijkste ingrediënt voor een fris pintje. Maar de hopplant ligt ook aan de basis van een andere delicatesse: de zogenaamde hopscheut. Dat zijn jonge, ondergrondse uitlopers van een oude hopplant. Meestal worden de scheuten weggegooid, maar in Oost- en West-Vlaanderen staat een hopscheut bekend als een exclusief streekproduct. De scheuten worden - afhankelijk van het weer - van eind februari tot begin april geplukt, en belandden zo voornamelijk in de keuken van (sterren)restaurants.

Volledig scherm Hopscheuten van Forrest Farm © Steven Richardson

Waarom is de hopscheut zo duur?

“Dat heeft alles te maken met de traditionele manier waarop we hopscheuten oogsten”, vertelt Benedikte Coutigny van ‘t Hoppecruyt. “Het is een proces waar veel werk in kruipt. Allereerst moeten we de wortels van de hopplant op tijd bedekken met een laagje aarde, en eventueel wat plastic folie.” Anders worden de hopscheuten rood van kleur, en worden ze te vezelig. “Na ongeveer tien dagen - we zijn dan begin maart - is het tijd om te plukken. Dat gebeurt nog allemaal met de hand. Er is geen machine die de klus kan klaren. Het is dan echt wroeten in de modder op handen en knieën. Met twee plukkers heb je na een uur gemiddeld een kilo verzameld.”

Al zit het werk er dan nog niet op. “Na het plukken moeten we de scheuten ook nog wassen en drogen. Daarna moeten we de wortelhaartjes verwijderen, en nagaan of er geen slakken aan de scheuten hebben gebeten. Pas dan zijn de scheuten klaar voor verkoop. Het is echt een heel groot werk.” Iets wat ook onmiddellijk de hoge prijs verklaart. “Voor een kilo betaal je op dit moment ongeveer 120 euro. Maar belangrijk om daar bij te vermelden, is dat je voor een persoon maar 50 tot 100 gram nodig hebt. Dat komt ongeveer neer op 6 tot 12 euro per persoon. Als je het zo bekijkt, valt de prijs dus nog best mee, als je jezelf eens culinair wil verwennen.”

Maar hoe zit het dan met die enorme bedragen waar hopscheuten soms aan verkocht worden, zoals vorig jaar in december? Toen werden de eerste Fine Fleur-hopscheuten nog tegen een prijs van 4.000 euro verkocht. “Dat komt omdat die scheuten buiten het seizoen werden verkocht”, zegt teler Paul Temmerman. “Zoiets is echt waanzin. Je kan scheuten veel goedkoper krijgen in het seizoen, vanaf eind februari. Op dit moment is er ook echt nog genoeg aanbod voor particulieren. Maar tegenwoordig vragen ze al naar hopscheuten voor valentijn, en dat betaal je een grote prijs. Een trend die ik betreur.”

Hoe smaakt het?

Het ziet eruit als een simpele sojascheut, maar smaakt het ook zo? “Een hopscheut heeft een typische notensmaak”, zegt Paul. “Als je het rauw eet, geeft het een soort prikkeling op je tong. Het is met niets anders te vergelijken.” Iets wat collega-teler Benedikte beaamt.“Het is echt een fantastisch product. Je kan er ook heel veel mee doen, en dat geldt niet alleen voor sterrenchefs. Je kan ze prima thuis bereiden.”

“Rauw passen hopscheuten bijvoorbeeld perfect in een voorgerecht. Je kan ze makkelijk in een carpaccio van rund met kappertjes steken. Afwerken kan met peper en zout. Als hoofdgerecht kan je ze serveren met een gepocheerd eitje. Bak ze gewoon in boter, gooi er wat vers gepelde garnaaltjes bij, en werk af met wat bieslook, en peper en zout.”

