Waarom we allemaal massaal naar winterkost grijpen: “Verkoop van kroketten zelfs met 50 procent gestegen”

Dat hoe we ons voelen impact heeft op wat we willen eten, weten we al langer dan vandaag. Maar ook het weer blijkt ons eetgedrag te beïnvloeden. Zo bevestigen verschillende supermarkten aan onze redactie dat ze de verkoop van zomerse producten zoals brochettes voor op de barbecue zien dalen. De winterkost stijgt daarentegen opvallend: hoe komt dat? En hoe pakken winkels dat aan? Vijf supermarkten leggen uit.

Als je op dit moment naar buiten kijkt, zou je denken dat het hartje oktober is. En dat begint onze maag stilaan ook te merken. “De klant had de afgelopen weken niet zo veel zin in zomerse producten”, stelt Roel Dekelver van Delhaize vast. “We zien duidelijk dat de verkoop van rosé en barbecuevlees het minder goed doet.”

Iets wat ervoor zorgt dat andere producten plots een stuk populairder worden. Bij Colruyt zien ze een opvallende meerverkoop van ‘winterproducten’. “De grootste uitschieter zijn onze Boni kroketten, pommes duchesses en gratin dauphinois”, zegt woordvoerder Paulien Kurris. “De verkoop hiervan steeg met 40 tot 50 procent. Ook champignons, tomatenconserven, warme schotels en wintergroenten zoals kolen en diepvriesspinazie werden opmerkelijk meer gekocht. Zelfs konijnenvlees, een typisch winterproduct, was meer in trek de afgelopen weken. Het is duidelijk dat klanten door het gebrek aan zon terug meer geneigd zijn om warme gerechten zoals ovenschotels of pasta’s klaar te maken.”

Ook comfort­food zoals chips en pizza is bij slecht weer populair­der. Mensen zitten dan binnen en krijgen sneller zin in een snack. Ann Maes, Albert Heijn

Die trend merken ze ook bij Aldi. “Soepartikelen doen het opvallend goed, zowel onze potten verse soep als de verse soepgroenten”, zegt woordvoerster Tine De Keersmaker. “Ook ongezondere producten zoals lasagne en rundstong in madeirasaus worden tot een derde meer verkocht.” Verder ziet de winkel ook de verkoop van blinde vink, spinazie en bloemkool stijgen.

Ook bij Albert Heijn merken ze dat sommige producten een opvallende comeback maken in de zomer. “Een typisch voorbeeld daarvan is brood”, zegt woordvoerster Ann Maes. “Verder is ook comfortfood zoals chips en pizza bij slecht weer populairder. De mensen zitten dan binnen en krijgen sneller zin in een snack.”

Is dit een tegenslag voor de winkels?

“Ook wij merken dat onze barbecueproducten het niet zo goed doen”, duidt Isabelle Colbrandt, woordvoerder bij Lidl. “Maar dat wil niet zeggen dat we minder vlees verkopen. We kopen hetzelfde volume aan, maar gebruiken het voor andere producten. Zo zal je deze week minder gemarineerde kippenbouten of rundsbrochettes vinden, maar wel meer steaks of braadkippen. We bestellen ons vlees ongeveer een week op voorhand, waardoor we makkelijk kunnen inspelen op factoren zoals het weer of verlengde weekends.”

Hetzelfde verhaal bij Colruyt. “Het slechte weer heeft niet veel impact op onze totaalverkoop. Het tekort wordt opgevangen door de stijgende verkoop van varkensvlees en gevogelte.” Kortom, een grote tegenslag kan je het teleurstellende weer voor de winkels niet noemen. Voor de vakantiestemming en ons humeur daarentegen wel, al kan een kroketje ons zeker troosten.

Poll Eet jij opnieuw meer winterkost? Ja, geef mij maar een warme ovenschotel.

Nee, ik hou het nog bij frisse gerechten en cocktails Eet jij opnieuw meer winterkost? Ja, geef mij maar een warme ovenschotel. (83%)

Nee, ik hou het nog bij frisse gerechten en cocktails (17%)

