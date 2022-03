Waarom voelt de schil van een appel soms zo vettig aan na een paar dagen in de fruitmand en wat kun je daaraan doen?

Waar de ene een mooie blinkende appel verkiest, is de andere eerder wantrouwig tegenover een fel blinkend exemplaar waarvan de schil vettig aanvoelt. Na een paar dagen in de fruitmand voelt die schil alleen nog vettiger aan. Zegt dat iets over hoe lekker of gezond de appel is? Bart Nicolai, professor binnen de faculteit bio-ingenieur aan de KU Leuven, legt uit hoe het laagje ontstaat en wat je er tegen kunt doen: “het is een beschermingslaagje dat alle fruitsoorten hebben.”

Hoewel sommigen geen fan zijn van een al te vettig aanvoelende appelschil, kan dat blinkend laagje volgens bio-ingenieur Bart Nicolai om te beginnen al zeker geen kwaad. “Bij Belgische appels is dat laagje altijd een natuurlijk waslaagje. Eentje die de natuur uit zichzelf toevoegt om ervoor te zorgen dat de vrucht niet te snel vocht verliest en dus sappiger blijft. Heeft een appel geen waslaagje? Dan verrimpelt die sneller.”

“Zo’n laagje vind je trouwens op alle bovengrondse plantendelen, ook op bladeren aan bomen, alleen valt het hier wat meer op”, vervolgt Nicolai. Wortels hebben het als ondergrondse plantendelen dan weer niet, omdat ze net een omgekeerde functie hebben: die moeten zoveel mogelijk vocht kunnen opnemen.” In het buitenland worden daarentegen soms wel artificiële waslagen gebruikt. “Dat verschil zie je dan ook wanneer je Belgische en buitenlandse appels naast elkaar legt in de supermarkt. Die artificiële laagjes doen appels blinken als een spiegel.”

Of een laagje nu natuurlijk of artificieel is: de belangrijkste vraag is of je dat verschil ook proeft op het moment dat je jouw tanden in de appel zet. “Helemaal niet", maakt Bart Nicolai duidelijk. “Zowel de natuurlijke als de kunstmatige waslagen zijn perfect veilig om op te eten. In de waslaag kunnen wel nog restjes zitten van antischimmelmiddelen die worden gebruikt tijdens het kweekproces in de boomgaarden, maar in België worden alle groenten en fruit regelmatig gecontroleerd. Het gebeurt maar zelden dat de maximale waarden overschreden worden. Alle fruitsoorten hebben trouwens zo’n was- of beschermingslaagje, niet alleen appels.”

Elke appel wassen of schillen voor het opeten?

Elke appel heeft zijn eigenheid, ook als het op die waslaagjes aankomt, leren we verder van de professor. “Alle appelsoorten hebben een waslaag, maar sommige appels, zoals bijvoorbeeld Jonagold, hebben last van een waslaag die heel vettig wordt wanneer de appels lang bewaard worden. Een ‘nieuwere’ appel heeft meestal een dunner waslaagje. Zo’n Jonagold-appels kunnen wel 9 tot 10 maanden bewaard worden in een koelcel, wat best lang is, maar dan krijg je ook een vettiger laagje in de plek.”

Gelukkig is er een simpel trucje om dat vettig laagje te voorkomen bij eender welke appel als je dat niet zo appetijtelijk vindt: “bewaar je appels altijd in de koelkast en nooit in de fruitmand. Als de appels na een lange bewaring op kamertemperatuur komen, zal dat waslaagje sneller ontstaan en zullen ze veel vettiger aanvoelen.”

Hoe eet je vanuit wetenschappelijk oogpunt die appel dan het best op: was je de schil of schil je die gewoon weg? “Geen van beide is beter", weet professor Nicolai. “De appelschil wassen heeft geen zin, want de waslaag stoot water af. Dat is net de reden waarom ze op de vrucht zit. Schillen zou ik ook niet aanraden omdat je de vitaminen en antioxidanten die in de schil zitten dan niet mee opeet. Die zijn goed voor je gezondheid, het zou zonde zijn om die weg te doen. De beste manier om het waslaagje weg te krijgen, is het er afwrijven met een doek of handdoek. Zo voelt de appel minder vettig aan en verwijder je meteen ook eventuele antischimmelmiddelen.” Of hoe vettiger hoe prettiger geldt voor jou kan je in het geval van de appel dus helemaal zelf uitmaken: zowel de appels met als zonder een waslaagje zullen even lekker smaken.

Volledig scherm "Een blinkende appelschil wassen heeft geen zin, want de waslaag stoot water af, dat is net de reden waarom ze op de vrucht zit", klinkt het bij professor Bart Nicolai. © Getty Images

