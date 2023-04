Waarom verandert de prijs van aardbeien zo hard van dag tot dag? En waar koop je die het best?

Iedereen kijkt elk jaar uit naar het aardbeienseizoen. Hoewel dat seizoen dit jaar officieel op 31 maart van start ging, is het wachten tot half mei voor het aanbod stabiel blijft. Hebben de aardbeien dit jaar last van de inflatie? En betaal je meer voor de verse, Belgische exemplaren dan voor geïmporteerde uit Spanje? Jan Engelen van de Coöperatie Hoogstraten en BelOrta-teler Gert Reijnders leggen uit.

Daar is de zon, daar zijn de aardbeien. Het lijkt een simpele wetmatigheid, maar de aardbeienmarkt zit iets ingewikkelder in elkaar dan dat. In totaal worden in België zo’n 50 miljoen kilo aardbeien per jaar verhandeld. 30 miljoen kilo aardbeien passeren op de veiling van Hoogstraten, allemaal van Belgische en Nederlandse telers uit de buurt.

Wanneer begint het Belgische aardbeienseizoen?

“Eigenlijk is er geen officieel seizoen meer”, vertelt Jan Engelen. “Belgische aardbeien zijn ondertussen 365 dagen per jaar beschikbaar. De teelttypes wisselen elkaar af: belichte winterteelt, verwarmde serres, plastic tunnels en open lucht. De officiële start van het aardbeienseizoen 2023 werd in Hoogstraten gegeven op 31 maart, met een veiling van de eerste kist voor het goede doel. Het seizoen is zo’n twee weken later gestart dan normaal als gevolg van de energiecrisis en het slechte weer. Doordat er minder zon was, hebben de kwekers hun planten later gezet, zodat de zon hopelijk de komende dagen het opwarmwerk op zich neemt. Het piekseizoen van de aardbeien is half mei tot half juni, dan zijn ook de aardbeien uit de volle grond beschikbaar.”

Volledig scherm Jan Engelen van de Coöperatie Hoogstraten legt uit hoe de prijs van aardbeien wordt bepaald. © Ronny van den Ackerveken

Hoeveel kosten aardbeien en hoe wordt die prijs bepaald?

“De prijs van aardbeien verschilt per dag, dat kan gaan van 2 euro tot 10 euro per kilo. Dat grote prijsverschil is er omdat we als telers heel afhankelijk zijn van de zon en van de vraag van de klant”, vertelt Gert Reijnders van BelOrta. “Als de zon schijnt, willen de mensen aardbeien, maar op dat moment zijn er net weinig aardbeien rijp. Een week later zijn de aardbeien beschikbaar, maar als het dan regent willen de mensen ze plots niet meer. Pas eind mei of begin juni is er een evenwicht: dan is de vraag naar aardbeien constant en kunnen we er ook voldoende leveren.”

“Normaal is de prijs dan zo’n 3 tot 4 euro voor een bakje van 500 gram, maar dat is geen garantie, want de Spaanse aardbeien kunnen de markt verstoren”, aldus Reindjers. “Er zijn drie factoren die een invloed hebben op de prijs”, vervolgt Engelen. “Ten eerste de lokale productie, ten tweede de vraag van de consument, en ten derde de aanvoer van aardbeien uit het zuiden. Kiezen de supermarkten voor Spaanse vruchten of zetten ze vooral in op de Belgische? Dat zijn allemaal factoren die de prijs mee bepalen.”

Quote Op 18 april 2022 kostten de aardbeien 2,60 euro per kilo, dit jaar is dat 6,60 euro. De prijs van vorig jaar was voor ons veel te laag om uit de kosten te komen. Gert Reijnders, BelOrta-teler

Hebben de aardbeien dit jaar ook last van de inflatie zoals de andere voeding?

De telers hebben dit voorjaar hogere kosten, toch is het onzeker of ze die prijzen ook kunnen doorrekenen. “De kosten voor energie om de serres te verwarmen zijn gestegen en we betalen 15 procent meer personeelskosten”, legt Reijnders uit. “Op dit moment is de prijs hoger dan vorig jaar. Op 18 april 2022 kostten de aardbeien 2,60 euro per kilo, dit jaar is dat 6,60 euro per kilo. De prijs van vorig jaar was voor ons veel te laag om uit de kosten te komen. De reden? Er was een overaanbod omdat de Spaanse aardbeien toen op hetzelfde moment klaar waren als de Belgische uit plastic tunnels. Dit jaar staan de aardbeien in de tunnels nog maar pas in bloei en zijn er voorlopig alleen al Belgische serre-aardbeien op de markt.”

Volledig scherm Aardbeitelers Gert Reijnders, Inge Zeeuws en zoon Robbe Reijnders. © BelOrta

Is het goedkoper om aardbeien te kopen in de supermarkt of rechtstreeks bij de boer?

Teler Gert Reijnders vult zijn aardbeienautomaat elke dag aan, maar kan geen prijsgarantie geven. “Ik durf niet beweren dat we altijd goedkoper zijn dan de supermarkt. De grote ketens doen soms promoties. Zeker als verschillende supermarkten met elkaar concurreren, kan de prijs bij ons in de automaat tijdens die week hoger liggen. Maar als je elke week een bakje aardbeien bij de teler koopt het hele seizoen lang, ben ik zeker dat je bij ons goedkoper uitkomt dan bij de supermarkt. De prijs is bij ons veel stabieler.” En een prijstip van de aardbeienteler: “Kijk na hoeveel gram aardbeien er in een bakje zit. Bij ons is dat standaard 500 gram, in de supermarkt zit er soms maar 400 gram in, dan betaal je dus meer per kilo.”

Quote Op dit moment betaal je minder voor Spaanse dan voor Belgische aardbeien, maar vorig jaar was dat niet zo. Gert Reijnders, BelOrta-teler

En hoe zit het met het prijsverschil tussen Belgische en buitenlandse aardbeien?

Ook op deze vraag varieert het antwoord, omdat de prijzen zo wispelturig zijn. “Op dit moment betaal je minder voor Spaanse dan voor Belgische aardbeien, maar vorig jaar was dat niet zo”, vertelt Gert Reijnders. “In een normaal jaar zijn de Belgische aardbeien vanaf half mei tot eind juni beter van prijs dan de buitenlandse. Maar ook als telers zijn we afhankelijk van de prijs op de klok in de veiling: dat is het risico van onze job.”

Smaken die Belgische aardbeien anders dan de Spaanse?

“Er is wel degelijk een verschil in smaak en uitzicht tussen Noord- en Zuid-Europese aardbeien”, leren we tot slot Jan Engelen. “De Noord-Europese exemplaren, waaronder dus ook die van Hoogstraten en BelOrta, zijn boller van vorm. Ze zijn iets sappiger en als je erin bijt zijn ze veel zachter. Aardbeien uit het zuiden zijn langer en platter van vorm, daardoor lijken ze groter, maar in gewicht zijn ze vaak hetzelfde en zijn ze meer knapperig van beet. Uiteraard blijft het een natuurproduct: niet elke aardbei kan hetzelfde smaken,” geeft Engelen nog mee.

Lees ook: