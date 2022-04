Waarom stinkt je urine na het eten van asperges?

Door dat verteringsproces ontstaat er een andere stof: ‘methylmercaptaan’ en moeten er afvalstoffen uitgescheiden worden. “Via de nieren verdwijnen die stoffen en dus de moleculen waar zwavel aan verbonden werd in de vertering. Zo komen die in de urine terecht en in sommige gevallen zelfs in sperma”, gaat de Gentse uroloog verder. “Vandaar dus die kenmerkende zwavelzure geur - een soort gaslucht - die soms in je toilet hangt na het eten van asperges.” Gelukkig is die niet erg of schadelijk. “De zwavellucht is zeer vluchtig, waardoor de geur snel weer verdwijnt. Hetzelfde gebeurt trouwens ook met look, al is dit een stuk minder uitgesproken dan bij asperges.”