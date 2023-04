Waarom stinkt je urine na het eten van asperges? En heeft iedereen daar last van?

Pasen is niet alleen het seizoen van de paaseitjes , maar ook van de asperges . Vaak hoor je dat je urine anders ruikt of zelfs stinkt na het eten van asperges. “Zo’n 50 procent van de bevolking heeft daar last van”, licht professor en uroloog Piet Hoebeke toe. Hoe komt dat? En waarom ervaart die andere 50 procent dat probleem niet?

Dat urine kan stinken na het eten van asperges is géén mythe, wel een feit. “Asperges bevatten het zuur asparagusine, dat op zich geen specifieke geur heeft”, vertelt uroloog en professor Piet Hoebeke. “Wanneer we asperges eten, start ons lichaam zoals altijd met een verteringsproces en komt ons metabolisme op gang. De ingenomen stoffen worden daarbij verwerkt tot deeltjes die ons lichaam kan gebruiken om actief en productief te zijn. Wanneer die asparagusine verteerd wordt, komen er afbraakproducten vrij waar automatisch zwavel aan gebonden wordt.”

Door dat verteringsproces ontstaat er een andere stof: ‘methylmercaptaan’. Daardoor moeten er afvalstoffen uitgescheiden worden. “Via de nieren verdwijnen die stoffen en dus de moleculen waar zwavel aan verbonden werd in de vertering. Zo komen die in de urine terecht en in sommige gevallen zelfs in sperma”, gaat de Gentse uroloog verder. “Vandaar dus die kenmerkende zwavelzure geur - een soort gaslucht - die soms in je toilet hangt na het eten van asperges.”

Gelukkig is die niet erg of schadelijk. “De zwavellucht is zeer vluchtig, waardoor de geur snel weer verdwijnt. Hetzelfde gebeurt trouwens ook met look, al is dit een stuk minder uitgesproken dan bij asperges.”

Is er een verschil tussen witte of groene asperges?

Of het nu gaat om witte of groene asperges, beide varianten hebben hetzelfde effect. “Het is dezelfde plantensoort. Dat verschil in kleur ontstaat doordat witte asperges onder de grond groeien en groene asperges boven de aarde. Die laatste verkleuren dus door het zonlicht. Voor de rest bevatten ze eenzelfde aantal vezels, vitaminen en mineralen, zitten er weinig calorieën in en verteert je lichaam ze ook op dezelfde manier.”

Quote Soms kan je de typische geur niet ruiken door een mutatie in de genen. Zelf verloor ik die reukzin van zwavel door een coronabe­smet­ting. Piet Hoebeke

Toch zijn er wel degelijk verschillen wat die stinkende urine betreft na het eten van asperges, alleen hebben ze niets te maken met de aspergevariant. Als dit ‘probleem’ geen belletje doet rinkelen, behoor je wellicht tot de 50 procent van de bevolking die geen last heeft van de aspergelucht. Hoe kan dat dan?

“Een deel van deze mensen gaat asperges anders metaboliseren en daardoor geen zwavel produceren. Daarnaast bevat deze helft ook nog personen die de typische geur simpelweg niet kunnen ruiken door een mutatie in hun genen. In maart 2020 heb ik zelf stevige corona gehad, waardoor ik mijn geur- en smaakvermogen volledig kwijt was geraakt. Intussen heb ik gelukkig weer zo’n 80 procent van mijn reukzin terug, maar zwavel zit daar niet meer bij. Nu kan ik dus niet meer ruiken dat ik asperges heb gegeten. Heel bizar!”

