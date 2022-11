Waarom sommige noten de perfecte snack zijn: “Een handje van deze soort helpen de slechte cholesterol verminderen”

Uit cijfers van de Cardiologische Liga van maart dit jaar, blijkt dat bijna de helft van de Belgen een te hoge cholesterol heeft. Maar wat is het verschil tussen ‘goede' en ‘slechte’ cholesterol? En hoe kan je via voeding die laatste makkelijk verminderen? Diëtiste Sanne Mouha en cardioloog Annemieke Jansen leggen uit.

Om te beginnen zijn er twee soorten cholesterol: LDL en HDL. “LDL staat bekend als ‘slechte cholesterol’ en HDL als ‘goede cholesterol’”, vertelt diëtiste Sanne Mouha. “Een te hoge dosis LDL in het bloed kan zorgen voor aderverkalking, waarbij de vaatwand van de bloedvaten verdikt. Het bloedvat kan verstopt geraken, waardoor ook de flow van zuurstof door het lichaam verstoord wordt, wat zelfs een hartaanval of een beroerte tot gevolg kan hebben.” HDL heeft een iets positievere bijklank. “Dit haalt cholesterol weg uit de aders en brengt die naar de lever. Onze lever maakt het grootste deel van de nodige cholesterol aan. De rest krijgen we binnen via onze voeding. Eet je ongezond, dan kan het cholesterolgehalte in ons bloed te hoog worden. Het eten van verzadigde vetten zorgt voor meer LDL en het eten van onverzadigde vetten zorgt voor meer HDL.”

Gezonde vetten

Welke gezonde vetten behoren dan tot de categorie die je ‘slechte cholesterol’ kan inperken? “Noten helpen om het peil van de slechte LDL-cholesterol omlaag te brengen", vertelt de Nederlandse cardioloog Annemieke Jansen. “Dat doen ze omdat ze veel onverzadigde vetzuren bevatten: omega 3 en omega 6. Verder zitten er ook veel vezels, eiwitten en antioxidanten in noten. Helaas ook veel calorieën, vandaar de beperking tot een handje noten per dag, wat neerkomt op ongeveer 35 gram.”

Quote Amandelen en hazelnoten zijn leveran­ciers van omega 6. Met een paar amandelen of hazelnoten per dag krijg je al genoeg van het stofje binnen. Annemieke Jansen

Welke noten komen in aanmerking?

Toch komen niet alle noten hiervoor in aanmerking, omdat de meeste noten eigenlijk geen noten zijn. Zoals walnoten en amandelen bijvoorbeeld. “Veel noten zijn eigenlijk steen- of peulvruchten. Maar dat maakt niet uit. Zo’n walnoot is hoe dan ook een absolute topper. Elke dag wat walnoten kan perfect, want ze bevatten relatief veel alfalinoleenzuur (ALA), een plantaardige vorm van omega 3”, vervolgt Annemieke. “De andere twee vormen van omega 3, EPA en DHA, vind je vooral terug in vette vis.”

Ook paranoten of ‘para de kastanje’ zijn gezond, maar hiervoor geldt eveneens: eet er niet te veel van. “Je kan er serieus van aankomen en zowel in walnoten als paranotten zit seleen. Deze antioxidant is op zich goed, maar in grote hoeveelheden wordt die schadelijk voor je lichaam. Eet er hooguit twee per dag.”

Quote Pindanoten zijn eigenlijk geen noten maar peulvruch­ten. Annemieke Jansen

Amandelen en hazelnoten zijn op hun beurt leveranciers van omega 6. “Ook een prima vetzuur. Met een paar amandelen en hazelnoten per dag krijg je al genoeg van het stofje binnen.” Pindanoten die ook heel populair zijn, blijken ook geen noten te zijn. Het zijn peulvruchten. En cashewnoten: die bevatten relatief wat meer zetmeel. “Ze hebben meer verzadigd vet in zich dan andere noten en zijn daardoor iets minder heilzaam. Noten verliezen trouwens iets van hun antioxiderende vermogen als je het vliesje eraf haalt, dus dat laat je er best aan.”

Fan van lijnzaad

De omega 3-vorm ALA waar we het eerder over hadden, kan je bijna met het blote oog zien in lijnzaad. “Dat maakt lijnzaad een van de gezondste zaden. Ook vanwege het forse gehalte aan vezels. Wij zijn een grote fan van lijnzaad, al moet je ook hier opletten.” Lijnzaad bevat cyanogenen die ons lichaam kan omzetten in het giftige cyanide. Bij verhitting gaan deze gifstoffen kapot. “Ons advies: beperk je dagelijkse dosis tot twee eetlepels per dag.” Andere zaden zoals sesamzaad zijn ook gezond. Daar wordt de mediterrane tahin van gemaakt”, weet Annemieke. “Maanzaad en pompoenzaad bevatten ook goede vetten en daarnaast antioxidanten.” Noten en zaden tegen de cholesterol dus.

