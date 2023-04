Waarom paprikachips van hetzelfde merk uit 2 verschillende zakken toch anders kan smaken

Deed je ooit een nieuwe zak paprikachips van Lay’s open en vond je dat er een smaakverschil was met de vorige chips? Nederlander Eric Mink alvast wel. Hij testte maar liefst 30 zakken chips en smeet er 80 procent van weg “omdat ze niet hetzelfde smaakten.” De Nederlandse krant Het Parool ging op onderzoek uit en botste effectief op een smaakverschil. Komt dit ook in België voor? En hoe verschillen de paprikachips dan precies? Onze HLN-journalist deed de factcheck.

Op de Nederlandse site klachten.nl gaven meerdere on­tevreden Lay’s consumenten aan dat de vertrouwde smaak niet naar behoren is. Ze hadden het gevoel dat er iets veranderd was aan hun favoriete chips, maar wisten hun vinger er niet op te leggen. Eén van de opvallendste klagers was Eric Mink: hij probeerde voor hij de klacht meedeelde op het platform maar liefst 30 zakken paprikachips uit en gooide er 80 procent van weg. Allemaal omdat ze niet de smaak of structuur hadden, waarmee hij vertrouwd is.

De Nederlandse krant Het Parool pikte dit op en besloot op onderzoek uit te gaan. Levensmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer zocht voor de krant mee naar een verklaring en stelde dat het smaakverschil te maken heeft met het gebruik van de soort olie waarin de chips gebakken wordt. “Lay’s bakte voor de oorlog in Oekraïne de aardappels in zonnebloemolie, omdat dat de fijnste smaak geeft. “Maar sinds de prijsstijging van zonnebloemolie door die oorlog wordt er met andere olie geëxperimenteerd. Zo kunnen bedrijven de goedkoopste olie van het moment kiezen. Er wordt dan bijvoorbeeld gekozen voor maisolie. Dat bevat meer smaakstoffen en zal bij verhitting een duidelijke afwijking in smaak opleveren.”

Is de smaak van paprikachips ook veranderd in België?

Eric Mink had het dus op zich niet bij het verkeerde eind. Zijn geliefde paprikachips kunnen effectief anders smaken, zeker afhankelijk van welke zak hij kocht omdat de chips in andere olie werden gebakken. Geldt die mix van oliën ook voor de chips die in België verkocht worden? Een klager zoals Eric Mink vonden we alvast niet, ook niet na navraag bij TestAankoop.

Quote Wij bakken onze chips in een blend van drie plantaardi­ge oliën: zonnebloem, raapzaad en maïs. Al is dat niets nieuws. Eva Hagenmeyer, Communications Manager North West Europe.

En meer zelfs: nadat Lay’s bij Het Parool niet beschikbaar was voor commentaar, lieten ze aan HLN wél weten dat het gebruik van verschillende oliën niets nieuws is. “Wij bakken onze chips al een aantal jaar in een blend van drie plantaardige oliën: zonnebloem, raapzaad en mais”, antwoordt Eva Hagenmeyer, Communications Manager North West Europe. “Zo kunnen we prijsschommelingen op de markt beter het hoofd bieden. Dat was eigenlijk ook al het geval voor de start van het conflict in Oekraïne, de grootste zonnebloemolieproducent ter wereld. Als we oliën mixen, houden we trouwens ook altijd rekening met de voedingswaarden, en zorgen we ervoor dat er geen kwaliteitsverschil onstaat.” Normaal gezien zou de afwisselende keuze voor die olie ook niet heel merkbaar moeten zijn, aangezien ze smaak- en reukloos zijn door een raffinageproces.

Bovendien benadrukt Lay’s ook dat ze geen andere aardappelen gebruiken dan voor het conflict. Er zijn dus weinig elementen die erop wijzen dat de smaak echt ingrijpend veranderd zou zijn. Al klopt het wél dat het detail van de wisselende olie vaker kan verschillen tegenover vroeger, afhankelijk van aanvoer en beschikbaarheid van oliën. Maar: je moet al een echte kenner zijn om dat minieme smaakverschil te achterhalen. Echt grote smaakveranderingen tegenover vroeger zijn er dus niet. Jammer dus van die 30 weggesmeten chipszakken.

Mag een producent ‘vaag’ zijn over ingrediënten in een product? Wat met allergieën?

Blijft nog één vraag over: kan het zomaar dat een vast product zijn samenstelling wijzigt en ‘vaag’ is over welke olie precies gebruikt wordt? Want in het geval van allergieën kan die specifieke vermelding wel van levensbelang zijn. “Op de ingrediëntenlijst van Lay’s staat uitdrukkelijk dat ze gebruik hebben gemaakt van verschillende plantaardige oliën. Bovendien staan dit soort oliën niet onmiddellijk gekend als gevaarlijk op vlak van allergenen. Lay’s doet hier dus niets wettelijk verkeerds”, licht Laura Clays van TestAankoop toe. “Producenten zijn dan weer wél verplicht om een oliewissel te melden, als het gaat om notenolie zoals arachide-olie of sesamolie. Pinda’s of sesamnoten staan immers wel bekend als bekende allergieveroorzakers.”

Poll Smaakt paprikachips de laatste tijd anders? Ja, ik merk duidelijk een verschil.

Nee, is me totaal niet opgevallen. Smaakt paprikachips de laatste tijd anders? Ja, ik merk duidelijk een verschil. (48%)

Nee, is me totaal niet opgevallen. (52%)

