Waarom moet je altijd je groenten en fruit wassen? Experts geven duiding: “Zeker in een biologische moestuin enorm belangrijk”

‘Pizza toast’-re­cept van topmodel Hailey Bieber verovert het internet en is perfect voor wie houdt van pizza en burrata

Vraag naar iemand z’n favoriete comfortfood, en heel wat mensen zullen ‘pizza’ antwoorden. Zo ook Hailey Bieber (25). Haar favoriete date night is pizza bestellen en in de zetel kruipen met manlief Justin Bieber. Als ze zelf aan de slag gaat in de keuken, verkiest ze ‘pizza toast’. Even lekker en supersnel klaar. Ze deelde haar recept op TikTok en creëerde een gigantische hype op de video-app.

8 februari