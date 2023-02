Vandaag is het Maria Lichtmis: de dag dat het verantwoord is om pannenkoeken op het menu te zetten als avondeten. Maar waarom mislukt die eerste pannenkoek altijd? En hoe krijg je het perfecte deeg? Chef Frederik Stas van restaurant Alice in Gent leert je de kneepjes van het vak én deelt een exclusief recept om mee aan de slag te gaan. “Maak het deeg niet te lang op voorhand.”

Met Maria Lichtmis op 2 februari in laten we de Amerikaanse fluffy pannenkoeken even achterwege en gaan we volop voor de klassieke Belgische pannenkoeken. “Ze zijn heel simpel te maken. Als je je aan het recept houdt, mislukt zelfs die eerste pannenkoek niet,” geeft chef Frederik Stas mee. “Voor de bloem kan je gewone patisseriebloem gebruiken. Verder is het belangrijk dat je het deeg goed mixt, zodat er geen brokjes meer in zitten.”

Trucjes om het deeg luchtiger te krijgen zijn volgens de chef niet nodig. “Om pannenkoeken te maken, wordt het eiwit opgeklopt en wordt er bloem toegevoegd: zo krijg je dikke fluffy pannenkoeken. Een scheutje spuitwater of gist kunnen helpen om bijvoorbeeld wafeldeeg luchtiger maken, maar dat heb je voor klassieke pannenkoeken niet nodig. Bij Alice voegen we op het einde een kleine hoeveelheid gesmolten boter toe aan het deeg. Dat zorgt ervoor dat de pannenkoeken mooi ‘elastisch’ worden en dat je ze dun genoeg kan bakken zonder dat ze scheuren of breken.”

Volledig scherm Chef Frederik Stas van Alice Gent legt uit hoe je de beste pannenkoeken bakt. © Alice

Die eerste pannenkoek

En dan rest ons het mysterie van die eerste pannenkoek: waarom mislukt die zo vaak? . “Bij ons mislukt die gelukkig niet”, lacht de chef. “Ik denk dat geduld daarvoor de verklaring is. Je pan moet heet genoeg zijn: ze mag zelfs al licht roken. Veel mensen beginnen te snel met bakken en doen het deeg al in de pan als deze nog niet warm genoeg is.”

Het type pan waarmee je best bakt, hangt volgens de chef af van je vuur. “Bij Alice bakken we op een gasvuur en daarvoor is een stalen pan geweldig. Die mag je wel niet te vaak afwassen en je moet ze invetten als je ze wegzet. Op een inductievuur heeft een keramische pan de voorkeur. Tefal kan ook, maar dan moet die anitaanbaklaag van goede kwaliteit zijn. Bij een goedkope pan komt die na een tijdje los en dat is niet goed voor je gezondheid.”

Quote Als je last hebt van brokjes in het deeg, dan kan je het door een zeef duwen.

Wat zijn de meest gemaakte fouten bij het bakken van pannenkoeken?

In het lijstje met meest gemaakte fouten prijkt beginnen bakken voor je pan warm is op nummer één. Daarnaast vergeten veel mensen om een snufje zout toe te voegen. “Dat kleine beetje smaak zorgt er nochtans voor dat alle andere smaken veel beter tot hun recht komen,” vertelt de chef. Verder zijn klonters in het deeg een veel voorkomend probleem. “Met ons recept ga je dat niet snel voor hebben, omdat de verhouding bloem en melk juist zit. Er zijn mensen die deeg op gevoel of op het zicht maken en dat kan zeker ook, met een beetje meer bloem of een extra ei zal je nog altijd lekkere pannenkoeken hebben. Heb je dan toch last van brokjes, dan kan je het deeg door een zeef duwen en is het snel opgelost.”

Het deeg te lang op voorhand maken, raadt de chef niet aan. “Ik heb dat weleens geprobeerd, het deeg een dag eerder maken, maar zeker met de boter erin bakt dat toch moeilijker. Dan kan je beter meteen alle pannenkoeken bakken als je het deeg ook vroeger maakt en die de dag erna opnieuw opwarmen. Dat kan door ze kort opnieuw in de pan te leggen, of door ze op te warmen op een bord in de microgolfoven.

Qua toppings is de chef tot slot een man van de klassiekers. “Doe mij maar bruine suiker of confituur, zo kan die pannenkoek schitteren in al zijn eenvoud.”



