Waarom lust niet iedereen even graag koriander? "Je kunt het vergelijken met het leren drinken van bier"

Koriander: je houdt ervan of niet. Geen enkel exotisch kruid dat zoveel verschillende meningen oproept. Voor de ene is het een onmisbare smaakmaker, de ander krijgt al koude rillingen bij de gedachte het te moeten opeten. Hoe komt het dat we dit kruid allemaal zo anders proeven? En als je koriander wansmakelijk vindt, kun je het dan ooit lekker ‘leren’ vinden? Smaakexpert Peter Klosse geeft een antwoord op al je koriandervragen: “de ene persoon is bittergevoeliger dan de andere, maar wat koriander betreft, liggen de kaarten anders.”

Smaken verschillen, maar in het geval van het Aziatische kruid koriander zijn die verschillen wel héél groot. Beelden we ons dat in, zijn we te kieskeurig of ligt er een écht verschil aan de basis? “Eerst en vooral moet je jezelf afvragen: wat is smaak eigenlijk?”, steekt smaakexpert Peter Klosse van wal, hij is de oprichter van de Academie voor Gastronomie. “Smaak is iets helemaal anders dan proeven”, klinkt het. “Het eerste is een neutraal feit, terwijl proeven echt gaat over de manier waarop we smaak waarnemen en waarderen. Dat doen we met al onze zintuigen en daarbij is de context heel belangrijk. Een glaasje frisse wijn zal bijvoorbeeld een stuk beter smaken in het zonnige Italië dan aan je eigen keukentafel.”

Quote Als je regelmatig koriander op het menu zet, zal het brein de smaak na een tijdje ‘herkennen’ en beter weten te apprecië­ren. Je kunt het vergelij­ken met het leren drinken van bier

Iets leren proeven doe je volgens de expert dan ook door de context aan te passen of je hersenen te trainen. “En hier geldt het motto: hoe vaker, hoe beter,” aldus Klosse. “In de eerste plaats moet je het voedingsmiddel leren kennen. Als je regelmatig koriander op het menu zet, zal het brein de smaak na een tijdje ook ‘herkennen’ en beter weten te appreciëren.” Dat kan zowel bij kinderen als op latere leeftijd. Bij volwassenen is bier het beste voorbeeld van een succesverhaal waarbij je iets ‘leert’ lekker vinden. Veel tieners vinden dit stiekem maar een vreemd en vies goedje, terwijl ze als student maar wat graag een pintje achteroverslaan. “Hetzelfde geldt voor chocolade, koffie, en heel wat andere spijzen. Zeker bij bittere zaken moet je soms letterlijk doorbijten tot iets een acquired taste wordt, zoals dat in het Engels heet. Hoe gevarieerder je eet, hoe rijker je proefvermogen wordt en hoe meer dingen je na een tijdje lekker gaat vinden”, weet de professor.

Volledig scherm Smaakexpert Peter Klosse © Cees Baars Apeldoorn

Koriander vs. DNA

Hebben mensen die koriander stelselmatig niet willen opeten vanwege een slechte smaakervaring dan gewoon niet genoeg geduld, of speelt er nog een andere oorzaak mee? “De ene persoon is bittergevoeliger dan de ander, maar wat koriander betreft, liggen de kaarten anders. We hebben het dan niet over de gedroogde en gemalen korianderkorrels uit de Indonesische keuken (‘ketumbar’), wel over de groene en verse bladkoriander die we allemaal kennen. De bladeren van die laatste, ook gekend als ‘Cilantro’, worden niet door iedereen gesmaakt. De meeste korianderhaters blijken uit onderzoek te beschikken over een genvariatie op hun zogeheten olfactorische receptorgenen. Hierdoor nemen ze de naar zeep smakende aldehyden te sterk waar, een chemische verbinding in korianderbladeren.”

Quote De meeste koriander­ha­ters blijken een genvaria­tie te hebben waardoor ze een chemische verbinding in koriander­bla­de­ren als zeepsmaak waarnemen

Opvallend weetje van de professor: hoe vaker dit kruid in je regio voorkomt, hoe minder mensen dat gen bezitten. Wat natuurlijk zou kunnen verklaren waarom het kruid in regio’s zoals Zuidoost-Azië zo geliefd is, en in de meeste westerse landen zoals bij ons best omstreden is. “Er zijn wel aanwijzingen dat zogeheten ‘cilantrofobes’ hun afkeer kunnen overwinnen door zich veelvuldig aan het kruid te blijven blootstellen,” aldus de smaakprofessor. “Soms lukt dit ook als het kruid wordt fijngestampt, maar veel mensen kiezen er gewoon voor hun genetische neigingen te volgen en de zeepachtige smaak links te laten liggen.”Gelukkig is dit gen voor zover we weten alleen maar op koriander van toepassing, waardoor je ook mét deze genetische afwijking voor de rest een echte fijnproever kunt zijn.

